Aday gösterilmeyen Marmaris Belediye Başkanı Acar, CHP'den istifa etti: İstenmediğimiz yerde durmayacağız

Muğla'nın Marmaris ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ali Acar, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
İstifa dilekçesini CHP Muğla İl Başkanlığı ve Genel Merkez'e gönderdiğini belirten Acar, ön seçim talepleri ve çalışmalarının dikkate alınmadığını söyledi.
Acar, "Bu süreçte bize düşen 'istenmeyen adam' payesi olmuştur. İstenmediğimiz yerde durmayacağız ve yalnızca Marmaris'in değil, Muğla'nın 'tek adama' teslim edilişine seyirci kalmayacağız. Ülke genelinde 'tek adama' karşı çıkan parti yönetimimizin, Muğla'da 'tek adama' onay vermesi bizi derinden üzmüş ve bu anlayışla yolun sonuna gelinmiştir. Yıllardır emek harcadığım partimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.
CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Marmaris'te belediye başkanlığına 3 dönemdir bu görevi yürüten Acar'ın yerine Mehmet Oktay'ı aday göstermişti.
CHP Marmaris İlçe Başkanlığı yönetimi de iradelerinin hiçe sayıldığını öne sürerek bugün yedek üyelerle birlikte istifa etmişti.
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