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17:14 28 Ocak 2019
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    Ali Acar

    Aday gösterilmeyen Marmaris Belediye Başkanı Acar, CHP'den istifa etti: İstenmediğimiz yerde durmayacağız

    © Fotoğraf : Twitter
    Politika
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    CHP Marmaris ilçe yönetiminin ardından Belediye Başkanı Ali Acar da partisinden istifa etti. Acar, "İstenmediğimiz yerde durmayacağız ve yalnızca Marmaris'in değil, Muğla'nın 'tek adama' teslim edilişine seyirci kalmayacağız" açıklamasında bulundu.

    Muğla'nın Marmaris ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ali Acar, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

    CHP Marmaris İlçe Yönetimi istifa etti
    © Fotoğraf : İHA
    CHP Marmaris ilçe yönetimi istifa etti
    Acar, istifa dilekçesinde, "Ben ve ekibim, 2014 yılından bu yana Büyükşehir Yasası'nı bahane ederek Marmaris ve diğer turizm merkezlerini görmemezlikten gelen, her türlü baskıyı uygulayan, bezdirme yöntemini seçen ve nihayetinde bu amacına ulaşan il örgütü ve büyükşehir belediye yönetiminin parti yöneticilerimizi ikna etmiş olduğunu anlamış bulunuyoruz" dedi.

    İstifa dilekçesini CHP Muğla İl Başkanlığı ve Genel Merkez'e gönderdiğini belirten Acar, ön seçim talepleri ve çalışmalarının dikkate alınmadığını söyledi.

    Acar, "Bu süreçte bize düşen 'istenmeyen adam' payesi olmuştur. İstenmediğimiz yerde durmayacağız ve yalnızca Marmaris'in değil, Muğla'nın 'tek adama' teslim edilişine seyirci kalmayacağız. Ülke genelinde 'tek adama' karşı çıkan parti yönetimimizin, Muğla'da 'tek adama' onay vermesi bizi derinden üzmüş ve bu anlayışla yolun sonuna gelinmiştir. Yıllardır emek harcadığım partimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

    CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Marmaris'te belediye başkanlığına 3 dönemdir bu görevi yürüten Acar'ın yerine Mehmet Oktay'ı aday göstermişti.

    CHP Marmaris İlçe Başkanlığı yönetimi de iradelerinin hiçe sayıldığını öne sürerek bugün yedek üyelerle birlikte istifa etmişti.

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    Etiketler:
    istifa, CHP, Ali Acar, Marmaris, Muğla
    Topluluk kurallarıTartışma
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