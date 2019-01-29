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16:23 29 Ocak 2019
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    Hamza Dağ

    AK Partili Dağ: CHP'nin 'İzmir modeli belediyeciliği', Parti Meclisi kararıyla çöktü

    © AA / Halil Sağırkaya
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (20)
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin İzmir'de mevcut belediye başkanlarının yüzde 80'ini değiştirdiğini ve bunun da ‘başarısızlığın tescili’ olduğunu belirterek 'İzmir modeli’ olarak öne sürülen belediyeciliğin CHP Parti Meclisi kararıyla çöktüğünü savundu.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Erçin Top
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    Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden Dağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Tunç Soyer'in açıklandığını hatırlatan Dağ, adayın hayırlı olması temennisinde bulundu.

    Dağ, bu süreçte üzerinde durulması gereken bir ahval olduğunu ifade ederek, geçen hafta ‘Tunç Soyer ismi MYK gündemine geldi' şeklinde haber çıkmasından sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun bir anda Ankara'ya gidip Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve çok sert bir şekilde aday adaylığını açıkladığını anlattı.

    CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer
    DHA
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    ‘İZMİR İÇİN TUNÇ SOYER'İN ADAY OLMASI DURUMUNDAKİ TEHLİKELİ HAL NEDİR? OYNANAN OYUN NEDİR?'

    Kocaoğlu'nun daha sonraki açıklamalarının çoğunda ‘İzmir için tehlikeli bir durumun hasıl olduğu, İzmir'e dair oyun oynandığı, İzmir'in birilerine peşkeş çekildiği gibi gerekçelerle aday adaylığı başvurusu yapmak durumunda olduğunu' söylediğini aktaran Dağ, şöyle devam etti:

    "Bu tamamen Tunç Soyer'in adaylığının konuşulmasından sonra çıktı. İzmir, 15 yıldan bu yana Kocaoğlu'nu seçti. Kocaoğlu'nun sadece CHP'ye değil İzmir'e karşı bir mesuliyeti, görevi var. Açık ve net şekilde soruyorum, Aziz Bey'den cevap gelmezse seçime kadar, seçimden sonra da sormaya devam edeceğim. İzmir için Tunç Soyer'in aday olması durumundaki tehlikeli hal nedir? Oynanan oyun nedir? Bir İzmirli olarak soruyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak değil İzmir'de yaşayan ve ölene kadar İzmir'de yaşayacak biri olarak soruyorum. Nedir bu tehlike, bunu açıklaması lazım. Bu Aziz Kocaoğlu'nun vebalidir, borcudur."

    CHP'nin adayının kim olduğuna takılmayacaklarını, kendi işlerine baktıklarını dile getiren Dağ, süreci en güzel götüren ittifakın kendi ittifakları olduğunu vurguladı.

    CHP logo
    'CHP, İzmirlilerin iradesiyle dalga geçmektedir'
    ‘AĞAM BİZİMLE EĞLENİY'

    Dağ, CHP'nin İzmir'deki ilçe belediye başkan adaylarını belirleme sürecini de şu sözlerle değerlendirdi: "Kemal Sunal'ın bir filmi var Şener Şen'le, 'Kibar Feyzo' filmi olması lazım. Kemal Sunal diyor ki 'Ağam bizimle eğleniy.' Açıkçası bu kadar belediye başkanını değiştirdiği, hiç oturmadığı bir yerde, aday adaylık başvurusu yapmadığı bir yerde aday gösterme ve yaşananlara baktığımızda CHP Genel Merkezi herhalde İzmirlilerle dalga geçiy, eğleniy, burayı çantada keklik göriy. Dolayısıyla bunun farklı bir şekilde sorgulanacağı kanaatindeyim."

    Dağ, seçimlere ilişkin şu ana kadar İzmir'e özel anketleri olmadığını, değişik firmaların anketlerini incelediğini anlatarak, iyi bir durumdan başladıklarını gördüğünü ifade etti.

    Seyr-i sabah
    © Sputnik /
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    'BUGÜNE KADAR CHP'YE OY VERDİM, BU YEREL SEÇİMDE SİZE OY VERECEĞİM' DİYEN VATANDAŞLARIMIZLA HER GÜN KARŞILAŞIYORUZ'

    Dağ, İzmir'de birçok kesimde ‘CHP'den yorgunluk ve değişim arzusu' gördüklerini de söyledi: "Özellikle CHP'lilerden görüyoruz. İzmir'de CHP'li bir belediyeden, sürekli mazeret üreten bir belediyeden, iş yapan belediyeye gidişin olma ihtimalini görüyoruz. 'Bugüne kadar CHP'ye oy verdim, bu yerel seçimde size oy vereceğim' diyen vatandaşlarımızla her gün karşılaşıyoruz. Akşamları ev toplantılarımız var, bu toplantıların tamamında bugüne kadar CHP'ye oy vermiş kişilerin evlerine konuk olduk. Önceden bu kişilerin bize kapısını bile açmadığını söylüyordu mahalle başkanlarımız. Şimdi kendimizi, neler yapacağımızı anlatıyoruz. Bu farklı bir durum ortaya çıkaracak."

    Özcan Purçu
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    ‘İZMİR MODELİ BELEDİYECİLİK ÇÖKTÜ'

    Dağ, CHP'li belediyelere birtakım eleştiriler getirdiklerinde belediye başkanlarının itiraz ettiğine dikkati çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

    "Haksız olduğumuz noktasında ifadeler ortaya çıkıyordu. CHP Genel Merkezi 'İzmir modeli belediyecilik' diyordu. İzmir'de 22 ilçe, 1 büyükşehir olmak üzere CHP'li 23 belediye vardı. Biz yıllardır 'Başarısızsınız' dediğimiz halde ve onlar da 'İzmir modeli belediyecilik' dediği halde, bizim 'Başarısızlık' dediğimizi CHP Parti Meclisi tescil etti. 22 belediyeden 17'sini değiştirdi, 1 tane büyükşehir belediye başkanını değiştirdi. Parti Meclisi kararıyla İzmir modeli çöktü. Neredeyse yüzde 80'e varan bir değişiklik söz konusu. Bu CHP'nin ‘Biz belediyelerimizde başarısız olduk' sözünün tescilidir."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (20)

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    Etiketler:
    AK Parti, CHP, Aziz Kocaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer, Hamza Dağ, İzmir
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