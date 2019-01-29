Kayıt
17:54 29 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Özgür Özel

    CHP'li Özel'den Bahçeli'ye yanıt: Tunç Soyer'e dil uzatmak hiç kimsenin haddi değildir

    © Fotoğraf : DHA
    Politika
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (21)
    0 10

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı üzerinden 12 Eylül darbesinde CHP'nin tutumunu ağzına almak ya da buradan Tunç Soyer'e dil uzatmak, hiç kimsenin haddi değildir" dedi.

    Devlet Bahçeli
    © AA / Aytaç Ünal
    Bahçeli: Ya Trump 'Kılıçdaroğlu’nu tanıyorum' derse, ne yaparız?
    Özel, yaptığı yazılı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Soyer'e yönelik değerlendirmelerde bulunmak yerine Soyer'in babası Nurettin Soyer'e saldırmayı tercih ettiğini belirtti.

    Nurettin Soyer'in, görev süresi boyunca aldığı çoğu kararla bir grup açısından kahraman, aldığı bazı kararlar nedeniyle toplumun bir kesimi açısından eleştiri konusu olabileceğini ifade eden Özel, ancak bunların hiçbirisinin yaklaşan 31 Mart yerel seçimleriyle ilgisi bulunmadığına dikkati çekti.

    ALİ KEMAL'İN OĞLU ZEKİ KUNERALP ÖRNEĞİ

    CHP'yi her dönem ‘tarihin yanlış tarafında bulunmakla' itham eden Bahçeli'ye bazı tarihi gerçekleri hatırlatma ihtiyacı hissettiklerini vurgulayan Özel, CHP'nin, kurucu genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı kurtuluş mücadelesinden başlayarak tarihi kararlara öncülük etmiş bir siyasi parti olduğunun altını çıktı.

    Özel, CHP'nin tarihinin, İsmet İnönü'nün Johnson mektubuyla, Bülent Ecevit'in afyon ekimine yönelik baskılara boyun eğmeyen tavrıyla ve Deniz Baykal'ın 1 Mart tezkeresindeki dik duruşuyla tertemiz olduğunu belirtti.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Erçin Top
    Erdoğan'dan CHP'ye Soyer tepkisi: Türkeş ve arkadaşlarını idamla yargılayanların mirasçılarını yeniden vitrine çıkarıyor
    CHP'nin, askeri ve sivil tüm darbe girişimleriyle mücadele ettiğini, bu çerçevede yöneticilerinin hapiste yattığını, öldürüldüğünü, mal varlıklarına el konulduğunu anlatan Özel, "Partimizin İzmir adayı üzerinden 12 Eylül darbesinde partimizin tutumunu ağzına almak ya da buradan Tunç Soyer'e dil uzatmak, hiç kimsenin haddi değildir" değerlendirmesinde bulundu.

    Babalarının iş ve işlemleri nedeniyle oğullarının sorumlu tutulamayacağına en iyi örneğin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna muhalif gazeteci Ali Kemal'in oğlu Zeki Kuneralp olduğuna işaret eden Özel, Kuneralp'in Dışişleri Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanmasının ardından, Dışişleri yetkililerinin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye babasının pozisyonunu anımsattığını, İnönü'nün ise "Evlatlar, babalarının yapmış olduğu yanlışlardan sorumlu tutulamazlar" diyerek tepki gösterdiğini anımsattı. Özel,  Kuneralp'in, Bern, Londra ve Madrid'de büyükelçilik görevlerinde bulunduğunu, Türkiye'ye sayısız faydaları dokunmuş bir diplomat olarak emekli olduğunu vurguladı.

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : DHA
    Soyer: Kardeş kanı dökülüyordu ama o dönem üzerinden bugüne dair bir şey çıkarmaya çalışmak hiç doğru değil
    ‘BU DURUMUN EN ÇOK DEVLET BAHÇELİ'NİN İŞİNE GELMEYECEĞİ ORTADADIR'

    Özel, şunları kaydetti:

    "Bizler eğer babalarının yaptıkları nedeniyle çocuklarını sorumlu tutmaya başlarsak, onların soyadları üzerinden siyaseti kurgularsak, halen siyasette bulunan ve babaları hakkında çeşitli iddia ve ithamlar olan onlarca ismi tartışmaya açarız. Bu durumun en çok Devlet Bahçeli'nin işine gelmeyeceği ortadadır.

    O zaman örneğin 'Türkeş ismi ancak MHP'de ve ülkücü harekette anlamlıdır. Soyadı Türkeş de olsa, Tayyip'in yanına giden ancak kendi gövdesini götürecektir' diyerek Tuğrul Türkeş'in AK Parti'ye gitmesine 2015'te tepki gösteren bir siyasi partinin topyekun bir biçimde AK Parti'ye bitiştirilmesi konusunu gündeme getirmemiz gerekecektir. Eğer Bahçeli, 12 Eylül askeri darbesiyle samimi bir hesaplaşma istiyorsa, yüzleşmeye 12 Eylül darbesini gerçekleştiren Kenan Evren'e, 'Paşam, sizin zamanınızda ben olacaktım ki İstanbul'u desteğinizle uçururdum. Paşam, bu ülkenin sizin gibilere ihtiyacı var' diyecek kadar hayran olan yeni ortağı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başlamasını tavsiye ederiz.

    Meral Akşener
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Akşener'den Tunç Soyer yorumu: Babadan oğula suç geçmez
    Bahçeli bir savcıyla uğraşmaya bu kadar meraklıysa, bu ülkenin yurtseverlerine kumpas kurulan Ergenekon ve Balyoz davalarının siyasi savcısı Recep Tayyip Erdoğan ile uğraşmalıdır. Sonuçlarından yararlanılan 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağını çıkartmamaya özen gösteren yeni ortaklarına söz geçirmeye çalışmalıdır.

    Türkiye Cumhuriyeti, tarihiyle, o tarihin karanlık yönleriyle ve aktörleriyle elbette yüzleşmelidir ve bu yüzleşmeye en samimi katkıyı yapmaya da CHP hazırdır. Bu sürece halen aydınlatılamayan ve Türkiye'nin bir dönemine damga vuran faili meçhul cinayetlerin arkasındaki ilişki ağlarının ortaya çıkarılmasıyla başlanması önerimizdir. Ancak Bahçeli adeta bir siyasi kan davası mantığıyla hareket ederek, Türkiye siyasetini çıkmaz bir sokağa, bir kısır tartışmanın göbeğine çekmeye çalışmaktadır."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (21)

    İlgili konular:

    Erdoğan'dan CHP'ye Soyer tepkisi: Türkeş ve arkadaşlarını idamla yargılayanların mirasçılarını yeniden vitrine çıkarıyor
    Soyer: Kardeş kanı dökülüyordu ama o dönem üzerinden bugüne dair bir şey çıkarmaya çalışmak hiç doğru değil
    AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Tunç Soyer yorumu: Mesele baba-oğul değil, tarihin yüküne cevap verilmeli
    Tunç Soyer, Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret etti: Sizsiz bu iş olmaz
    Akşener'den Tunç Soyer yorumu: Babadan oğula suç geçmez
    İYİ Partili Dervişoğlu 'Tunç Soyer'in adaylığından asla rahatsız değilim' dedi, Türkeş'in sözünü hatırlattı
    CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soyer: Kendimi feda etmeye gidiyorum
    CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soyer: Yepyeni bir şey yaratacağız
    Zeybekci’den kendisini yemeğe davet eden Tunç Soyer'e: Yalnız gitmesinde fayda var
    İYİ Parti'den Tunç Soyer açıklaması: Tepkiyle karşılandı
    Cumhur İttifakı'ndan Tunç Soyer yorumu: Zeybekci ile aynı sıklette olmadığı ortada
    Tunç Soyer'in adaylığına ilişkin Aziz Kocaoğlu'ndan ilk açıklama: Gün birleşme günüdür
    'Tunç Soyer, CHP-İP değil CHP-HDP ittifakının adayı'
    Neptün Soyer: Seçilse de seçilmese de eşimi İzmir Büyükşehir'e layık görmeleri bile büyük mutluluk
    CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer oldu
    Etiketler:
    AK Parti, MHP, CHP, Recep Tayyip Erdoğan, Zeki Kuneralp, Devlet Bahçeli, Tunç Soyer, Özgür Özel, İzmir
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Büyük Menderes Nehri taştı
    Büyük Menderes Nehri taştı, ekili alanlar su altına kaldı
    Karikatür
    Bolton’un Venezüella mesajındaki hatası Zaharova’yı eğlendirdi: 'Guiado', 'güdümlü' demek
    İnfografik
    Uluslararası toplumun Venezüella'daki olaylara tepkisi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet