Bahçeli: AK Parti meclis başkanlığına kimi aday gösterirse destek vereceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan istifa kararıyla ilgili, "Faziletli, erdemli bir davranıştır. Propagandanın tesiri altında kalmayan sağlam bir iradedir" yorumunda bulundu. Bahçeli, "Adalet ve Kalkınma Partisi kimi Meclis Başkanı adayı olarak takdim ederse, MHP o adaya Meclis'te destek verecektir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'yi Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret etti.

© Fotoğraf : Twitter Erdoğan: Sayın Bahçeli çok kibar adam

Ziyaret sonrası açıklama yapan Bahçeli, "Bu seçim daha farklı bir önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulanabilirliğini sürekli kılmak Türkiye'nin sorunlarını çözümde kararlı olmalarını sağlamak, mahalli idareler seçimleriyle bir kez daha test edilecektir. Siyasi partilere bu seçimlerde başarılar diliyoruz. MHP ve AK Parti bu seçimde de bir gönül birlikteliğiyle hareket etmektedir. Adayımız Sayın Özhaseki'dir" diye konuştu.

Bahçeli, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildikten sonra TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmediği için eleştirilerin hedefi olan Binali Yıldırım'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

© AA / MHP MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'yi Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret etti.

'YILDIRIM'IN İSTİFASI FAZİLETLİ, ERDEMLİ BİR DAVRANIŞ'

Yıldırım'ın dün açıkladığı istifa kararıyla ilgili Bahçeli, şunları söyledi:

"Bu faziletli, erdemli bir davranıştır. Propagandanın tesiri altında kalmayan sağlam bir iradedir. Onun için bu düşüncesine hep beraber saygı duymalıyız. Bundan sonra aday olup olmayacağını, anayasaya uygun mudur değil midir tartışmalarına son vermek gerekir. Böyle bir durumda anlaşılıyor ki Şubat'ın 18'inde Sayın Meclis Başkanımız, İstanbul Büyükşehir adayı olarak görevini sürdürmek için gerekli olan hukuki adımı atmış ve Meclis Başkanlığı sorumluluğunu yine bir başka kardeşimizin yönetimine bırakabileceği anlayışını ortaya koymuştur."

Bahçeli, "Adalet ve Kalkınma Partisi kimi Meclis Başkanı adayı olarak takdim ederse MHP o adaya Meclis'te destek verecektir. Bunun A'sı B'si, kişisi ötesi yoktur. Binali Yıldırım'dan boşalan yere başkanlık yapacak bir AKP'li kardeşimizi öneriyorsa MHP Cumhur İttifakı'nın dışında hukuki zeminde de bunun bir hak olduğunu görüyor ve aday çıkarmadan kesin desteğini sunacaktır" ifadesini kullandı.

HDP'NİN 3 BÜYÜKŞEHİRDE ADAY GÖSTERMEMESİ

HDP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday göstermemesine de değinen Bahçeli, "Zillet ittifakının karanlıkta göz kırpmasıdır. Mesele anlaşılmış, millet nezdinde netleşmiştir" diye konuştu.