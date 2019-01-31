Bayer: CHP anket firmalarına milyonlarca lira ödedi ama sonuçlara göre aday atamadı

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, ‘CHP’de neler oluyor?’ başlıklı köşe yazısında ‘CHP büyük tartışmalar içinde belediye başkanlarını belirlemeye devam ediyor. Liyakat, emek bir yana bırakılmış, kurulan ‘özel ilişkiler’ ve eş-dost ilişkileri adayları belirleyen etken olmuş durumda. Herkes parti içi hesaplarla yer kapma savaşı veriyor’ yorumunu yaptı.

Bayer'in yazısından bir bölüm şöyle:

Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı ikilisinin hazırladığı listeler büyük tartışmalara sebep olsa da geçiyor. CHP milyonlarca lirayı anket firmalarına ödedi ama hiçbir anket sonucuna göre hiçbir yerde aday atamadı.

Hatta Cumhurbaşkanı'nın rektör atamalarında yaptığı gibi anketlerde sonuncu olan veya sıraya bile giremeyen isimler aday olarak atandı. Madem anketleri dikkate almayacaktınız, o zaman milyonlarca lirayı niye anket firmalarına ödediniz? Ayrıca CHP bu dönem hangi firmaya ne kadar ödedi ve daha önemlisi bu firmaları kim seçti? Hangi MYK üyeleri bu işin içinde?

© AA / Mehmet Ali Özcan Kılıçdaroğlu: CHP'de kriz yok, özgür tartışma var

İstanbul listelerini Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı, Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Erdoğan Toprak'ın hazırladığı söyleniyor. Canan Kaftancıoğlu'na da bir ilçe sözü verildiği iddia ediliyor. İl başkanlığından istifa etmeyen Kaftancıoğlu nasıl aday olabiliyor?

Avcılar'a bu ekip tarafından aday gösterilen, MYK listesinde Avcılar adayı olan Hüseyin Aksu da hâlâ CHP İstanbul İl Sekreteri ve hâlâ istifa etmemiş olmasına rağmen nasıl atanabiliyor? CHP bunlara nasıl izin veriyor? Son anda Avcılar'da Turan Hançerli'nin adaylığının ilan edilmesiyle sular duruldu mu? Yeni oylama yapılacak mı? CHP'deki bu kavgalar esas 31 Mart sonrası CHP'de kopacak fırtınanın habercisi sayılabilir."

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