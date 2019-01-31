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    Tunç Soyer

    MHP vekili Osmanağaoğlu: Tunç Soyer, Türk milletinden özür dilemeli

    © AA / Raşit Aydoğan
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (53)
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    MHP İzmir milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "Tunç Soyer, babasının ülkücülere yönelik giriştiği işkenceleri, insanlık dışı muameleleri ve yürüttüğü hukuk katliamını kınadığı takdirde mevzu, insani bir zemine taşınabilecektir. Bizim camiamız nezdinde Türk milletinden özür dilemeli" dedi.

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : DHA
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    Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soyer'in babası Nurettin Soyer'in 12 Eylül 1980 darbesi sonrası, Türk tarihinde utanç verici leke olarak anılan 'MHP ve Ülkücü Kuruluşlar' iddianamesini hazırladığını belirtti.

    Nurettin Soyer'in ülkücü gençliği hazırladığı ‘iftiraname' doğrultusunda ifade vermeye zorladığını, çoğu kez sorgu esnasında insanlık dışı muamelelere nezaret ettiğini savunan Osmanağaoğlu, şunları söyledi:

    ‘SAVCI CÜBBESİNİN İÇİNDE KİMLİĞİNİ KAMUFLE ETMEK İSTEYEN BİR KATİLDİR'

    "Milliyetçi Hareketin Başbuğu Alparslan Türkeş başta olmak üzere yüzlerce ülkücünün idamını talep eden Nurettin Soyer, savcı cübbesinin içinde kimliğini kamufle etmek isteyen bir katildir. Netice olarak onun yürüttüğü işkenceli sorgular sebebiyle pek çok ülkücü daha dava aşamasında alçakça katledilmiş, yargılamanın sonunda da dokuz ülkücü haksız suçlamalar sonucunda darağacına çıkartılmıştır. Tunç Soyer, babasının ülkücülere yönelik giriştiği işkenceleri, insanlık dışı muameleleri ve yürüttüğü hukuk katliamını kınadığı takdirde mevzu, insani bir zemine taşınabilecektir."

    Tunç Soyer
    © AA / Raşit Aydoğan
    Tunç Soyer'den babasıyla ilgili eleştirilere yanıt: Tekrar 'ülkücüler kim, solcular kim' tartışmasını mı başlatalım?
    'İŞKENCE ESNASINDA ÖLEN ARKADAŞLARIMIZIN ACISI BUGÜNKÜ GİBİ TAZEDİR'

    Bir gazetecinin, "Soyer'e babasıyla ilgili tartışmalar sorulduğunda 12 Eylül darbesini kınadığını, kardeş kanı döküldüğünü söyledi. Ne diyeceksiniz?" sorusuna Osmanağaoğlu şu yanıtı verdi:

    "Biz bu konuda tarafız. Özür dileyecek yer MHP'dir. Bununla ilgili bir beyanını duymadık. Bizim camiamız nezdinde Türk milletinden özür dilemeli. Bizim işkencelerde öldürülen arkadaşlarımızı nasıl izah edeceğiz. İşkence esnasında ölen arkadaşlarımızın acısı bugünkü gibi tazedir."

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : DHA
    Soyer: Kardeş kanı dökülüyordu ama o dönem üzerinden bugüne dair bir şey çıkarmaya çalışmak hiç doğru değil
    ‘İNANIYORUZ Kİ MHP'DEN KOPUŞ YAŞAMIŞ BÜTÜN DAVA ARKADAŞLARIMIZ BU İNCİTİCİ MUAMELEYE RIZA GÖSTERMEYECEK'

    Osmanağaoğlu ayrıca İYİ Parti'deki ülkücülere seslenerek, "İnanıyoruz ki MHP'den kopuş yaşamış bütün dava arkadaşlarımız bu incitici muameleye rıza göstermeyecek ve yeniden 3 hilalin çağrısına kulak vereceklerdir. Ülkücüler MHP'de olmalı" diye konuştu.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (53)

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    Etiketler:
    İYİ Parti, CHP, MHP, Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer, Tunç Soyer, Tamer Osmanağaoğlu
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