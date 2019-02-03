Kulis: Gökçek, AK Parti'ye 'Özhaseki yarışı kazanamaz, bırakın tekrar aday olayım' diyecek

Ankara’nın eski büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek'in CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş aleyhinde yaptığı açıklamaların iktidar kanadında da tepkiyle karşılandığı ileri sürüldü.

© AA / Mahmut Serdar Alakuş AK Partili Özhaseki: Gökçek ne söylesem üzerine alınıyor

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Gökçek’in, "Yavaş, Makedonya kökenlidir" açıklaması gibi pek çok sözünün, Yavaş’a puan kaybettirmek bir yana AK Parti’nin adayı Mehmet Özhaseki’ye zarar verdiği yorumu yapılıyor.

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, adaylığının ilk gününden bu yana Melih Gökçek’le arasına mesafe koyan açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Özhaseki, Gökçek’in son çıkışına ilişkin de “Melih Bey benim kampanyamın parçası değil. Üslubu benim üslubum değil” demişti.

'SÖZ KONUSU OLAN GÖKÇEK İSE HİÇBİR ŞEY BİZİ ŞAŞIRTMAZ'

© AA / Mustafa Kamacı Özhaseki: Melih Bey benim kampanyamın bir parçası değil

Özhaseki'nin bu kadar açık ifade etmesine rağmen Gökçek'in ısrarla konuşmasının nedeniyle ilgili Ankara kulislerinde yapılan yorumlar arasında en uç ve dikkat çekeni şöyle:

"Gökçek, tutumunun Özhaseki’ye zarar verdiğinin farkında. Stratejisini, siyasi parti il başkanlıklarının büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına vermeleri için son gün olan 19 Şubat takvimine göre belirleyen Gökçek, bu süre zarfında Özhaseki’nin oy kaybettiğini göstererek AK Parti'ye, 'Özhaseki yarışı kazanamaz, bırakın tekrar aday olayım' diyecek. Yıllardır Gökçek’le aynı saflarda siyaset yapan tecrübeli isimler, 'Söz konusu olan Melih Gökçek ise hiçbir şey bizi şaşırtmaz' diyorlar."