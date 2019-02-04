Eğin: Yerel seçimler sosyal demokratlar için son şans

‘Hangi araştırma kuruluşu nasıl manipülatif bir anket yayınlayacak bilmiyorum ama yaklaşan yerel seçimlerle ilgili kimi göstergeler asıl mücadele alanının Ankara olacağına işaret ediyor. Mansur Yavaş bir sosyal medya umudu mu, yoksa seçmende gerçekten karşılığı var mı göreceğiz.
Kesin olan şu: Muhalefet kazanırsa muhalefete rağmen kazanmış olacak. Anadolu'da bir-iki başka şehirde sürpriz olursa seçmen muhalefeti beğendiği için değil, iktidara mesaj yollamak için tercihini değiştirmiş olacak. Aynı seçmen kısa sürede pişman da olabilir.
ŞİŞLİ VE ADALAR SORUNU
Özellikle İstanbul'un Şişli ve Adalar'ın el değiştirmesi kimseyi şaşırtmamalı.
Aynı arkadaşım kışları Şişli'de yaşıyor ve kendisi oy vermeyecek olsa da burada da AK Parti'nin belediyeyi almasının muhalefet partilerine iyi bir ceza olacağını düşünüyor. İhale, inşaat ve rant tutkusu yüzünden muhalefeti bölmeye görevlendirilmiş gibi ortaya çıkan Mustafa Sarıgül ve CHP'nin adını bile bilmediğimiz adayının rekabeti 1994'teki İstanbul büyükşehir belediye seçimlerini andırabilir. O çok adaylı seçimden Recep Tayyip Erdoğan sıyrılmış ve siyaset hayatının başlangıcı olmuştu.
Hayri İnönü dünyanın en karizmatik insanı olmayabilir ama hiçbir şey yapmadıysa Sarıgül'ün bol keseden dağıttığı belediye arazilerini geri almak için epey çaba sarf etti. Dahası dürüstlüğüyle biliniyor. Ve elbette CHP onu yeniden aday göstermedi.
Parti dürüstlüğün belediye seçimlerinde kendisi için ne kadar önemli bir gösterge olduğundan bile habersiz. Muhalefet, yaklaşan yerel seçimlerde bir-iki belediyeyi iktidardan alabilirse herkesin gözü belediyelerdeki yolsuzluk iddialarında olacak. Hele hele İstanbul ya da Ankara, bazı önemli ilçeler CHP'ye geçerse medya en ufak bir yanlışı bulmak için belediyeleri didik didik edecek.
Ne olacağı şimdiden belliyken Battal İlgezdi gibi isimlerde ısrar etmek, Hayri İnönü gibi dürüstlüğüyle nam salmış bir adayı köşeye çekmek nasıl bir mantığın ürünü? Ataşehir'i kaybetme ihtimali var, çünkü CHP seçmeni de bu mantıksızlığı anlamıyor. Ama kazanırsa İlgezdi partiye büyük bir yük olmaya devam edecek yeni dönemde de.
Bir İSKİ yüzünden sosyal demokrat belediyeciliğin adı çıktı, sol kendisini bir türlü toparlayamadı. Seçimlerden sonraki en ufak bir yolsuzluk haberi sosyal demokratları bu sefer tamamen siyaset sahnesinden silecek ve ikinci bir şans 20-30 sene sonra da gelmeyecek.'
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