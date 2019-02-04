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15:41 04 Şubat 2019
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    Ali Öztunç

    CHP'li Öztunç: Sayın Erdoğan karşıma gelmediği müddetçe rakibim yok

    © Fotoğraf : DHA
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (90)
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    CHP Kahramanmaraş milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ali Öztunç, yerel seçimde rakip tanımadığını belirtip "Kim gelirse gelsin karşıma. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Tayyip Bey Cumhurbaşkanlığı'ndan istifa eder, karşıma aday olursa iddialı aday olur. O zaman sıkıntıya girerim ama Sayın Erdoğan gelmediği sürece karşımda rakip yoktur" dedi.

    İdris Naim Şahin
    © Fotoğraf : TBMM
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    Kahramanmaraş'ta 31 Mart'taki yerel seçime yönelik çalışmalarını yürüten CHP'li Ali Öztunç, sabah kahvaltısında gazetecilerle bir araya geldi.

    Seçilmesi durumunda hayata geçireceği projelerin bir kısmından bahseden Öztunç, yerel seçim ile genel seçimin çok farklı olduğunu söyledi. Genel seçimde vatandaşın lidere, ideolojiye ya da o günkü dünya şartlarına bakarak, oy verdiğini ancak yerel seçimde adaya oy verildiğini kaydeden Ali Öztunç, örnek olarak Eskişehir'i gösterdi.

    ‘5 YIL DA BENİ, ALİ ÖZTUNÇ'U DENEYİN'

    Hayati Tekin
    © AA / Veysel Altun
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    AK Parti'nin yıllardır Kahramanmaraş'ı yönettiğini dile getiren CHP'li Öztunç şunları söyledi:

    "Eğer bir şey yapsalar bugüne kadar yaparlardı. Ellerinden tutan yok. Oraya verdiniz yıllarca yaptılar mı? Yapmadılar. 5 yıl da beni, Ali Öztunç'u deneyin. Bu seçimlerde adaya oy verilir. Ben kazanırsam Kemal Kılıçdaroğlu mu yönetecek? Yok öyle bir şey, ben yöneteceğim. Ben, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde rakip tanımıyorum. Kim gelirse gelsin benim karşıma. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Tayyip Bey, Cumhurbaşkanlığı'ndan istifa eder, karşıma aday olursa iddialı aday olur. O zaman sıkıntıya girerim ama Sayın Erdoğan gelmediği müddetçe benim karşımda rakip yoktur."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (90)

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    Etiketler:
    CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Ali Öztunç, Kahramanmaraş
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