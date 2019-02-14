MHP'li Akçay: Temelli, HDP'nin Zillet ittifakı ortağı olduğunu resmen açıkladı

Temelli’nin “Kürdistan'da kazanacağız, batıda AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz. İstanbul, Adana oyumuz ile Cizre, Sur, Silopi'ye selam edeceğimizi unutmayalım” sözleri için "HDP'nin Zillet İttifakı ortaklığı resmen açıklandı" diyen MHP’li Akçay, Akşener'e de şöyle seslendi: "İstanbul, İzmir, Ankara'da günah işleyip Iğdır'da, Ahlat'ta abdest alınmaz."

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AA'ya yaptığı açıklamada, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin partisinin grup toplantısında sarf ettiği "Kürdistan'da kazanacağız, batıda da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz. Türkiye'nin her yerinde AKP-MHP ittifakını geriletmek için verilen her oy, Türkiye'de barışa verilen oydur. İstanbul, Adana'daki oyumuz ile Cizre, Sur, Silopi halkına selam edeceğimizi asla unutmayalım" sözleri yorumladı:

‘31 MART SEÇİMLERİ BEKA İLE BELA ARASINDAKİ SEÇİM OLACAKTIR'

"Kandil sözcüsü Sezai Temelli'nin konuşması, kirli ittifak için bir turnusol işlevi görmüştür. HDP-İP-CHP'nin kurduğu ittifakın inkar edilecek bir tarafı kalmamıştır. Artık her şey aleni. Hiçbir şeyi saklamıyorlar. HDP'nin bir Zillet ittifakı ortağı olduğu resmen açıklanmıştır. 31 Mart seçimleri beka ile bela arasındaki seçim olacaktır."

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16 Nisan Anayasa referandumunda başlayan, 24 Haziran seçimleriyle devam eden ve 31 Mart seçimlerine yansıyan HDP-İYİ Parti-CHP ittifakının ilanının bir kez daha yapıldığını söyleyen Akçay, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart seçimlerini beka meselesi olarak görürken, ülkenin varlığı ve birliğinin tehdit edildiğini vurguladı.

‘Birilerinin çıkıp 31 Mart ile beka meselesinin ne ilgisi var?' dediklerini hatırlatan Akçay, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı 31 Mart seçimlerine beka vurgusuyla bakarken, Kandil'den sufleli, Pensilvanya'dan destekli HDP-İP-CHP ittifakının tehlikesine işaret ediyorduk. 31 Mart'ın sadece yerel yönetim seçimi olduğunu zannedenler, Kandil sözcüsünün konuşmasında ortaya çıkan Zillet İttifakı'nın gerçek amacını görmelidir. HDP, terör örgütü PKK'nın uzantısıdır ve CHP-İP ile birlikte Zillet İttifakı'nın bir ortağıdır."

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Temelli'nin açıklamalarına karşı İYİ Parti'nin alacağı tavrı da kamuoyunun merakla beklediğini belirten Akçay, isim vermeden İYİ Parti ldieri Meral Akşener'e seslendi:

"İP Genel Başkanı bilmelidir ki İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da günah işleyip, Iğdır'da, Ahlat'ta abdest alınmaz. Temelli'nin bu açıklamasından sonra HDP'ye karşı Iğdır açıklamasında samimiyse, bu tavrını İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde de sürdürmeli, CHP-HDP ittifakından ayrılmalıdır."