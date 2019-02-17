HDP seçim bildirgesini açıkladı

HDP,31 Mart yerel seçimlerine ilişkin bildirgesini Ankara'da düzenlediği bir toplantı ile kamuoyuna sundu. Türkçe seçim sloganını 'Birlikte Demokrasiye' olarak belirleyen HDP'nin seçim stratejisini eş başkanlar Sezai Temelli ve Pervan Buldan açıkladı.
31 Mart seçimlerini bir fırsat olarak gördüklerini söyleyen Temelli, "Tüm kayyum illerinden kayyumları süpürüp atacağız. AKP elinde yolsuzluk ve hizmetsizlik yaşayan Muş, Bingöl, Kars gibi kentlerde belediyeyi AKP'den alacağız" diye konuştu.
BULDAN: BİLDİRGEMİZİN TEMELİNDE YAŞAM VAR
"Kentlerimizi kazanırsak Saray rejimi çözülecek ve mutlaka kaybedecektir" diyen Buldan, "Bu halkı durdurmak için kurulan ittifaka karşı halkın ittifakını oluşturarak bu oyunları boşa çıkaracağımıza inandığımız için bu yola çıktık" ifadesini kullandı.
HDP'nin seçim şarkısı da partinin Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.
Türkçe Yerel Seçim Şarkımız: #BirlikteDemokrasiye— HDP (@HDPgenelmerkezi) 16 февраля 2019 г.
Daha çok HDP, daha çok gelecek! pic.twitter.com/0Gc2V1eXo5
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