CHP'de yeni kriz: Çaycuma adayı rest çekti, Şahinbey adayı çekildi

31 Mart yerel seçimleri için kesin aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslimine kısa süre kala CHP'nin Çaycuma ve Şahinbey belediye başkan adayları ilçe yönetimleriyle tartışma yaşadı.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, belediye meclis üyesi listesinin onaylanmamasına tepki gösterdi.

Listeyle ilgili açıklamada bulunan başkan Kantarcı, "15 Şubat 2019 tarihinde seçilebilecek sıralardaki meclis adaylarını CHP Çaycuma İlçe Başkanı Tuncay Akyol ile belirlediklerini ifade ederek, "16 Şubat 2019 tarihince ilçe başkanımız Akyol, listenin yönetim kurulu tarafından reddedildiğini tebliğ etti. Bu durumda mevcut CHP ilçe yönetimi ile seçime girmem söz konusu değildir" dedi.

ŞÖNMEZ: ÖRGÜTTEN ENERJİ ALAMADIM



Gaziantep'te ise CHP'nin Şahinbey Belediye Başkan adayı Sezgin Sönmez adaylıktan çekildi.

Sönmez, çalışma arkadaşlarından, örgütten enerji alamadığını, enerji düşüklüğü gördüğünü belirtti.

Bunun partisine zarar verebileceğini düşündüğünü dile getiren Sönmez, bu nedenle adaylıktan çekildiğini belirtti.

Sönmez'in, adaylıktan çekilmesinin ardından CHP'nin Şahinbey'de kimi aday göstereceği merak konusu.

CHP'nin yeni adayı yarına kadar belirleyip, İl seçim Kuruluna listeyi teslim etmesi gerekiyor.