CHP 80 belediye başkanını aday göstermedi

31 Mart yerel seçimleri kapsamında siyasi partilerin haftalar süren aday belirleme çalışmalarının ilk aşaması dün tamamlandı. Partiler geçici aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim ederken, listelere ilişkin detaylar da netleşmeye başladı.
CHP'de Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'in yerine Şenol Şanal, Kırklareli'de Mehmet Siyam Kesimoğlu yerine Mehmet Tuna Soykan, Sinop'ta Baki Ergül yerine Barış Ayhan aday gösterildi.
Partinin Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun ve Yalova belediye başkanları ise tekrar aday gösterildi.
SADECE BİR BÜYÜKŞEHİRDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Özlem Çerçioğlu Aydın'da, Yılmaz Büyükerşen Eskişehir'de, Lütfü Savaş Hatay'da, Osman Gürün Muğla'da ve Kadir Albayrak Tekirdağ büyükşehir başkanlıklarında yerlerini korudu.
5 YERDE MİLLETVEKİLİ ADAY
Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet İzmit'te, Bursa milletvekili Erkan Aydın ise Osmangazi ilçesinden aday gösterildi.
CHP, 19 büyükşehir belediye başkan adayından birini, 38 il adayından da sadece 2'sini kadın aday gösterdi.
Aydın Büyükşehirde Özlem Çerçioğlu, Amasya'da Serpil Saraçoğlu, Muş'ta da Tansu Saraç CHP'nin kadın adayları oldu.
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