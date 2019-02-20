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16:13 20 Şubat 2019
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    CHP, yerel seçim aday

    CHP 80 belediye başkanını aday göstermedi

    © AA / Emin Mengüarslan
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (267)
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    Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait geçici aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim eden CHP'de, mevcut 230 belediye başkanından 80'i yeniden aday gösterilmedi.

    31 Mart yerel seçimleri kapsamında siyasi partilerin haftalar süren aday belirleme çalışmalarının ilk aşaması dün tamamlandı. Partiler geçici aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim ederken, listelere ilişkin detaylar da netleşmeye başladı.

    CHP, bayrak, logo
    © AA /
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    AA'nın haberine göre, 23 büyükşehir ve 27 il olmak üzere 50 ilde İYİ Parti ile iş birliği yapan CHP'de, mevcut 230 belediye başkanından 80'i değiştirildi.

    CHP'de Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'in yerine Şenol Şanal, Kırklareli'de Mehmet Siyam Kesimoğlu yerine Mehmet Tuna Soykan, Sinop'ta Baki Ergül yerine Barış Ayhan aday gösterildi.

    Partinin Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun ve Yalova belediye başkanları ise tekrar aday gösterildi.

    SADECE BİR BÜYÜKŞEHİRDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : DHA
    CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer oldu
    CHP'nin 6 büyükşehir belediye başkanından sadece İzmir Büyükşehir'de değişikliğe gidildi. CHP burada Aziz Kocaoğlu yerine Mustafa Tunç Soyer'i aday yaptı.

    Özlem Çerçioğlu Aydın'da, Yılmaz Büyükerşen Eskişehir'de, Lütfü Savaş Hatay'da, Osman Gürün Muğla'da ve Kadir Albayrak Tekirdağ büyükşehir başkanlıklarında yerlerini korudu.

    5 YERDE MİLLETVEKİLİ ADAY

    Mehmet Fatih Bucak
    © Fotoğraf : Twitter
    CHP, 16 adayını daha açıkladı: Etimesgut'ta Celal Çelik, Siverek'te Mehmet Fatih Bucak
    CHP'de 5 milletvekili ise aday oldu. Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç kendi illerinde aday oldu.

    Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet İzmit'te, Bursa milletvekili Erkan Aydın ise Osmangazi ilçesinden aday gösterildi.

    CHP, 19 büyükşehir belediye başkan adayından birini, 38 il adayından da sadece 2'sini kadın aday gösterdi.

    Aydın Büyükşehirde Özlem Çerçioğlu, Amasya'da Serpil Saraçoğlu, Muş'ta da Tansu Saraç CHP'nin kadın adayları oldu.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (267)

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, CHP, Serpil Saraçoğlu, Tansu Saraç, Erkan Aydın, Fatma Kaplan Hürriyet, Ali Öztunç, Mustafa Adıgüzel, Tanju Özcan, Kadir Albayrak, Osman Gürün, Lütfü Savaş, Özlem Çerçioğlu, Yılmaz Büyükerşen, Tunç Soyer, Aziz Kocaoğlu, Barış Ayhan, Baki Ergül, Mehmet Tuna Soykan, Mehmet Siyam Kesimoğlu, Şenol Şanal, Muharrem Akdemir, Türkiye
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