CHP İzmir İl Başkanı Yücel: CHP'liyim diyen hiç kimse kendi ikbalini düşünerek hareket edemez

'Buca krizini' değerlendiren CHP İzmir İl Başkanı Yücel, adaylığı geri çekilen Suat Nezir için “Partinin yetkili organlarında adaylığı tereddüt oluşmuştur, bu tereddütler parti içi konudur” yorumu yaparken, “CHP'nin kurumsal kimliği her şeyin üzerindedir. CHP'liyim diyen hiç kimse, kendi ikbalini düşünerek hareket edemez” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı düzenleyen CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Buca'da Suat Nezir'in adaylığının geri çekilip Erhan Kılıç'ın aday gösterilmesini şu sözlerle değerlendirdi:

‘SUAT NEZİR ARKADAŞIMIZIN ADAYLIĞI UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR'

"Buca adayımız Erhan Kılıç olarak açıklanmıştır. Daha önce ismi deklare edilen Suat Nezir arkadaşımızın adaylığı uygun görülmemiştir. Partimiz dün itibariyle Buca Belediye meclis üyeliği görevini yürüten Erhan Kılıç arkadaşımızı ilan etmiştir. Suat Nezir ismi bizim için çok önemlidir. Örgütte emeği vardır, sevilen bir isimdir."

Aday gösterilme sürecinde yasal takvimin olduğunu, partinin en doğru isimle seçime gidebilmesi için titizlikle bir çalışma yapıldığını söyleyen Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"Aday belirleme yetkisi Genel Merkezindir. Aday açıklandıktan sonra geri çekilmesi ve seçim kurulana bildirilmemesini yine Genel Merkez bilir. Aday olarak açıklandıktan sonra Suat Nezir, çalışmalar gerçekleştirmiş. Ancak partinin yetkili organlarında adaylığı tereddüt oluşmuştur, bu tereddütler parti içi konudur. Genel Başkan ve genel başkan ayrımcılarımızın kararıyla Erhan Kılıç ismi uygun görüşmüştür. YSK anlamında bir sakınca yoktur. Ancak Suat Nezir arkadaşımızın ismi YSK'ya zaten hiç verilmemişti."

© Fotoğraf : DHA Sipahi: İzmir üzerinden siyaset çok konuşulacak Listelerin kesinleştiğini ve partide birbirinden değerli aday adaylarının olduğunu söyleyen Yücel, "Bu listelere girmeyi hak eden arkadaşlarımız vardı, ancak başvuru sayısı çok yüksek, yazabileceğimiz sayı sınırlıydı. Listeye yazılmayan aday adaylarımız bizim için değerlidir. Hepsine ayrı ayrı ihtiyacımız var. CHP'nin kurumsal kimliği her şeyin üzerindedir. CHP'liyim diyen hiç kimse, kendi ikbalini düşünerek hareket edemez" diye konuştu.

‘TUNCAY ÖZKAN VEYA BİZİM MÜDAHALEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

© AA / Emin Mengüarslan CHP 80 belediye başkanını aday göstermedi

Yücel, listelere CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ ve kendisinin müdahale ettiğinin öne sürüldüğü yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Belediye başkan adayımızın ve ilçe başkanlarımızın mutabık kaldığı listeler üzerinden son çalışmalar yapılmıştır. Tuncay Bey'in veya bizim müdahalemiz söz konusu değildir. Biz meclis üyeleri belirlenirken nitelik, liyakat, partililik olarak bir profil çizmiştik. Bunlara dikkat edilerek listeler oluşturuldu."