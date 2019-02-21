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15:14 21 Şubat 2019
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    Burak Tanışık

    CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Tanışık istifa etti

    © Fotoğraf : Twitter
    Politika
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    CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Burak Tanışık, belediye meclis üyeliği listesine müdahale edildiği gerekçesiyle görevinden istifa etti.

    CHP'de 31 Mart seçimi için açıklanan aday listeleri neredeyse her gün yeni istifa haberlerine neden oluyor.

    CHP, bayrak, logo
    © AA /
    CHP Adalar yönetimi istifa etti
    CHP'nin Beşiktaş İlçe Başkanı Burak Tanışık'ın da bugün görevinden istifa ettiği belirtildi.

    Tanışık'ın, belediye meclis üyeliği listesine müdahale edildiği gerekçesiyle görevinden istifa ettiği kaydedildi.

    Öte yandan Sol Haber portalı seçim sürecinde CHP'de yaşanan istifaların kısa bir listesini hazırladı. Buna göre;

    • Gaziantep'te, geçtiğimiz ay CHP İl Başkanlığı'na getirilen Melih Meriç ve yönetim kurulu üyeleri aday listelerine tepki göstererek görevlerinden istifa etti.
    • CHP Adalar İlçe Başkanı Mustafa Kerem Tunç, CHP Adalar İlçe Yönetimi, CHP Adalar Kadın Kolları Başkanı Siber Tunçberk ve CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Cemil Şekerci aday listelerine tepki göstererek görevlerinden istifa etti.

    HAMZAÇEBİ'DEN İSTANBUL ADAY LİSTELERİNE TEPKİ

    • Mehmet Akif Hamzaçebi
      © AA / Onur Çoban
      CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi istifa etti
      CHP Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan Yeşilyurt, belediye meclis üyesi adaylarının bile genel merkez tarafından atanmak istendiğini belirterek yönetim kuruluyla birlikte istifa etti.
    • CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, İstanbul aday listelerine tepki göstererek görevinden istifa etti.
    • CHP Bandırma İlçe Başkanı Niyazi Yeloğlu ve partinin ilçe yönetimi, aday listeleri nedeniyle istifa etti.
    • CHP Maltepe'de İlçe başkanı Engin Özkan ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Ali Kılıç'ın yeniden aday yapılmasına tepki göstermek için topluca istifa etti.
    • Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar CHP'den istifa etti.

    KOCADAN DP'DEN ADAY OLDU

    • Mehmet Kocadon
      © Fotoğraf : İHA
      Bodrum Belediye Başkanı Kocadon, DP'den aday oldu: Kılıçdaroğlu'ndan hesap soracağım
      CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, partisinden istifa etti.
    • Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon CHP'den partisinden istifa etti. Kocadon, DP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.
    • CHP Bayrampaşa'da İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Bayrampaşa Kadın Kolları Başkanı Arzu Doyran ve Kadın Kolları Yönetimi, CHP Gençlik Kolları Başkanı Göktunç Şentürk ve Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra iki de mahalle temsilcisi CHP PM sonrası belli olan adaya tepki göstermek için istifa etti.
    • CHP Çorlu İlçe Başkanı Tolga Kerem Dönmezer ile yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.
    • Kayseri'nin Felahiye ilçesinin İYİ Parti'ye bırakılmasının ardından CHP'den istifa eden Kerim Karakoç, BBP'den aday oldu.
    • CHP'nin Şişli Belediye Başkan aday adayı olan Mustafa Sarıgül partisinden istifa ettiğini açıkladı. Sarıgül DSP'den aday oldu.
    • Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

    '3 BİN 700 ÜYENİN YARISI İSTİFA EDEBİLİR'

    • CHP
      © AA /
      CHP Marmaris ilçe yönetimi istifa sonrası parti binasına kilit vurdu: Partililer kapıda kaldı
      CHP Marmaris İlçe Başkanlığı yönetimi, aday belirleme sürecinde iradelerinin hiçe sayıldığını açıklayarak yedek üyelerle birlikte istifa ettiklerini bildirdi. İlçe Başkanı Tolga Akbay, '3 bin 700 üyemizin yarısı istifa edebilir' dedi.
    • Bursa'nın Orhangazi ilçesinde CHP'nin yerel seçime İyi Parti adayıyla girmeye karar vermesi üzerine, CHP'nin ilçe yönetimi istifa etti.
    • Adıyaman merkeze bağlı Yaylakonak beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Hasan Karakaya partisinden istifa etti. Karakaya, AK Parti'ye üye oldu.
    • Cumhuriyet Halk Partisi Sancaktepe İlçe Yönetim Kurulu, yerel seçimlerde Alper Yeğin'in Sancaktepe Belediye Başkanlığına aday gösterilmemesine tepki göstererek toplu olarak görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar.

    'ÖLENE KADAR AK PARTİ ÇATISI ALTINDA OLACAĞIM'

    • AK Parti
      Twitter
      Aydın'da İYİ Parti ile CHP'den istifa eden 30 kişi AK Parti'ye katıldı
      İki dönem CHP'den Ölüdeniz belediye başkanlığı yapan Keramettin Yılmaz, Fethiye'den aday olmak için CHP'ye başvurdu. Yılmaz, aday gösterilmeyince partisinden istifa ederek, AK Parti'ye geçti. Yılmaz, ölene kadar AK Parti çatısı altında olacağını söyledi.
    • CHP Genel Merkezi tarafından başkan adayı olarak gösterilmeyen Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, partisinden istifa etti.
    • İzmir'in Menemen ilçesinde mevcut Belediye Başkanı Tahir Şahin'in yerine Serdar Aksoy'un aday gösterilmesinin ardından CHP İlçe Örgütü ile kadın ve gençlik kolları üyeleri görevlerinden istifa etti.
    • CHP'den Kartal Belediye Başkanlığı'na aday olan eski PM üyesi Hüsnü Süslü, 2014'te parti kurullarından adaylık kararının çıkmasına rağmen ayak oyunlarıyla ve gece yarısı operasyonuyla adaylığının iptal edildiğini, 31 Mart seçimleri öncesi yapılan anketlerde de ilk sırada çıkmasına rağmen bu seçimde de adaylığının engellendiğini belirterek CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

    'TELEFONLARIMA BİLE CEVAP VERMEDİLER'

    • Kamil Saka
      © Fotoğraf : İHA
      Edremit Belediye Başkanı Saka CHP'den istifa etti
      İzmir'de, CHP'nin Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi, meclis üyesi aday listesine tepki göstererek görevinden istifa etti.
    • Aydın'da CHP Söke ilçe teşkilatına üye 35 kişi partilerinden istifa etti.
    • CHP'li Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka partisinden istifa etti. Saka, "Adeta kullanıp atılmış bir mendil parçası gibi telefonlarıma bile cevap vermediler" dedi.
    • CHP Bursa Karacabey İlçe Başkanı Ayfer Şahin Çiftçi ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.
    • CHP Karabağlar Kadın Kolları'nın tamamı görevlerinden istifa etti.

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    Etiketler:
    istifa, 2019 yerel seçimleri, DSP, İYİ Parti, AK Parti, CHP, Ayfer Şahin Çiftçi, Kamil Saka, Mehmet Kiremitçi, Hüsnü Süslü, Süleyman Toyran, Keramettin Yılmaz, Alper Yeğin, Hasan Karakaya, Tolga Akbay, Mustafa Sarıgül, Ali Acar, Tolga Kerem Dönmezer, Göktunç Şentürk, Arzu Doyran, Mehmet Siyam Kesimoğlu, Murat Hazinedar, Ali Kılıç, Engin Özkan, Niyazi Yeloğlu, Merve Çalışkan Yeşilyurt, Kerem Tunç, Cemil Şekerci, Siber Tunçberk, Melih Meriç, Akif Hamzaçebi, Burak Tanışık, İstanbul, Beşiktaş
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