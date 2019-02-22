'Kocamaz DP'den de aday olamaz' iddiası

İYİ Parti'nin listeleri zamanında İl Seçim Kurulu'na teslim edememesi üzerine adaylık başvurusunu yapamayan Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu açıklandı.
Star gazetesinden Şerife Güzel'in haberine göre, 2004 yılında Mardin'de benzer bir durum yaşandı.
Mardin Merkez ilçe Seçim Kurulu başkanlığı herhangi bir siyasi partinin aday listelerinde belirtilen adaylıkların başvuruları süre yönünden reddedilmiş ise bu listelerde adı geçen adayların başka bir partinin herhangi bir nedenle boşalmış bulunan birimler için başvuruda bulunup bulunamayacaklarını sorup, YSK'dan görüş bildirmesini istedi.
'BAŞKA LİSTE MÜMKÜN DEĞİL'
YSK, Mardin İlçe Seçim Kurulu'nun başvurusu üzerine verdiği 469 No'lu kararda şu ifadelere yer verdi:
YSK, 3 Mart 2004 tarihinde verdiği kararın devamında "Bir siyasi partinin süresinde verilmediği için kabul edilmeyen aday listesinde yer alan kişilerin başka bir siyasi partinin herhangi bir nedenle boşalmış bulunan yerler için aday gösterilmesinin mümkün olmadığına, Karar örneğinin, Mardin Merkez ilçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na karar verilmiştir" denilerek, oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.
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