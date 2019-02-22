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15:44 22 Şubat 2019
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    İzmir tramvay, metro

    'Metro için İzmir’e kuruş yok' haberine yalanlama: Rakamlar sembolik, ihale aşamasında ödenek ayrılacak

    © Fotoğraf : DHA
    Politika
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    AK Partili Şengül, 'Hükümet metro için İzmir’e 30 bin TL ayırdı' haberini yalanladı. Asıl bütçenin ihale aşamasında belirleneceğini vurgulayan Şengül, “Belirtilen tüm rakamlar sembolik. Ankara’daki Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı için ödenek 30 bin TL, İstanbul’daki Yenikapı-İncirli-Sefaköy Metro Hattı için ödenek 20 bin TL görünüyor” dedi.

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : DHA
    Soyer: Kaynak için Cumhurbaşkanı'nın kapısını çalacağız
    AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, bazı basın organlarında Halkapınar ile Otogar arasında yapılacak metro için hükümetin sadece 30 bin lira bütçe ayırdığına ilişkin haberler üzerine bir açıklama yaptı.

    Asıl bütçenin ihale aşamasında belirleneceğine vurgu yapan AK Parti İl Başkanı Şengül, İstanbul, Konya ve Ankara'daki metro projelerini örnek gösterdi:

    İzmir tramvay, metro
    © Fotoğraf : DHA
    'Ulaştırma Bakanlığı metro için İstanbul'a 3.2 milyar TL, İzmir'e ise 30 bin TL ayırdı'
    "Ankara'daki Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı için ödenek 30 bin TL, İstanbul'daki Yenikapı-İncirli-Sefaköy Metro Hattı ile Konya'daki Hafif Raylı Sistem Hattı için de ödenek 20 bin TL görünüyor. Belirtilen tüm rakamlar sembolik. Daha sonra ihale aşamasına gelindiğinde zaten ödenek ayrılacak."

    Halkapınar-Otogar metrosunun, 2 milyar 334 milyon TL bedelle hayata geçecek büyük ve önemli bir yatırım olduğunu belirten Başkan Şengül, proje kapsamında 40 adet de araç alımının planlandığını ifade etti.

    Sözcü gazetesinde Erdoğan Süzer'in imzasıyla yayımlanan 'Metro için İzmir’e kuruş yok' başlıklı haberde, 'Bütçe kaynaklarını Ankara ve İstanbul'daki metroların yapımına akıtan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İzmir'e metrolar için kuruş bile göndermediği ortaya çıktı. Bakanlık, bugüne kadar 9 milyar lira para harcadığı İstanbul ve Ankara'daki metrolara bu yıl da 4.3 milyar lira daha kaynak gönderecek. İzmir'e ise sadece 30 bin lira ayrıldı' iddiası gündeme getirilmişti.

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    Nihat Zeybekci
    © Fotoğraf: Twitter
    Zeybekci: İzmir e-ticarete hazırlanmalı
    ‘AK PARTİ, BUGÜNE KADAR İZMİR'E VERDİĞİ HİÇBİR SÖZÜ HAVADA BIRAKMADI'

    Hükümet olarak Halkapınar-Otogar metrosunun hayata geçirilmesi noktasında kararlı olduklarını vurgulayan Şengül, "AK Parti, bugüne kadar İzmir'e verdiği hiçbir sözü havada bırakmadı. Türkiye'nin Batı'ya açılan kapısı olan İzmir'in gelişimi için her türlü desteği sağladık" dedi.  

    Nihat Zeybekci
    © AA /
    Zeybekci'den 'İzmir uyuyan bir güzel, öperek uyandıracağız' diyen Soyer'e: Kim uyuttu İzmir'i?
    ‘HER SEÇİM ÖNCESİ, HÜKÜMETİN İZMİR'İ DİĞER ŞEHİRLERDEN AYIRDIĞI VE KENTE GEREKLİ YATIRIMI YAPMADIĞINA İLİŞKİN ALGI OLUŞTURULMA ÇABASINA GİRİLİYOR'

    Şengül, "Her seçim öncesi, hükümetin İzmir'i diğer şehirlerden ayırdığı ve kente gerekli yatırımı yapmadığına ilişkin algı oluşturulma çabasına giriliyor. Ancak böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil" vurgusunu yaptı.

    Nihat Zeybekci
    © AA /
    Zeybekci'den 'İzmir uyuyan bir güzel, öperek uyandıracağız' diyen Soyer'e: Kim uyuttu İzmir'i?
    ‘İZMİR'DE KENDİ BECERİKSİZLİKLERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞANLAR, BUGÜNE KADAR METRO KONUSUNU SÜREKLİ GÜNDEME TAŞIDI, METRO ÜZERİNDEN İZMİR'İ ALDATMA YARIŞINA GİRDİLER'

    İzmir halkının şehir içi ulaşımda rahat etmesi ve araç trafiğinin de azalması için Halkapınar-Otogar metrosunun yapılmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Başkan Şengül şunları söyledi:

    "Hükümetimiz de bunun bilincinde. Metronun önünde herhangi bir engel yok. Metro projeleri, siyasi malzeme yapılacak ve üzerinden polemik oluşturulacak bir konu değil. Ama nedense İzmir'de tam tersi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. İzmir'de kendi beceriksizliklerini örtmeye çalışanlar, bugüne kadar metro konusunu sürekli gündeme taşıdı. Metro üzerinden İzmir'i aldatma yarışına girdiler. İzmirli hemşehrilerimizin içi rahat olsun, metroyu onlarla buluşturacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

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    Etiketler:
    Metro, AK Parti, Aydın Şengül, Halkapınar, İncirli, Esenboğa Havalimanı, Sefaköy, Yenikapı, Konya, İstanbul, İzmir, Ankara
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