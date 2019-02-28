Trump, Vietnam'da Cohen'i de unutmadı: Yalan yanlış konuşuyor

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini ‘ırkçı ve yalancı' olmakla suçlayan eski avukatı Michael Cohen'in ‘yalan yanlış konuştuğunu' söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam'ın Hanoi kentinde yaptığı toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Trump'ın gündeminde nükleer zirvenin yanı sıra Cohen'in Temsilciler Meclisi'nde verdiği ifade de vardı.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Trump'ın eski avukatı Cohen ifade verdi: Irkçı ve yalancı

Cohen'e cevabı sorulan Trump, "Doğru değil. Çok yalan söyledi ancak çok ilginç çünkü tek bir konuda yalan söylemedi: Rusya ile gizli bir anlaşma olmadığını söyledi" dedi. Trump, 2016'daki başkanlık seçimlerinde Rusya ile işbirliği yaptığı iddialarını bir kez daha reddetti.

OTURUM DA 'SAHTE'

Trump ayrıca Cohen'in söz konusu ifadeleri verdiği Temsilciler Meclisi oturumunu da 'sahte' diye niteledi.

© AP Photo / Evan Vucci Cohen, ABD Başkanı'nın Trump Tower Moscow anlaşmasına kişisel ilgisi olduğundan bahsetmedi

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Temsilciler Meclisi'nde verdiği ifadede başkanı 'ırkçılık, dolandırıcılık ve düzenbazlıkla' suçlamıştı. Cohen, "Trump'u korumak için yaptığım şeylerden utanç duyuyorum" demişti.

Donald Trump, kritik zirve öncesinde de Michael Cohen'in ifadeleriyle bir hayli meşguldü. Twitter hesabından Cohen'e cevap veren Trump, eski avukatının ‘hapiste yatacağı süreyi azaltmak için yalan söylediğini' savunmuştu.