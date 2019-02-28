YSK, Mersin Akdeniz'de HDP'li Erdoğan'ın adaylığını reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Mersin'de Akdeniz ilçe belediyesi için HDP'den aday olan Aleddin Erdoğan'ın adaylığını reddetti. Sputnik'e konuşan Erdoğan, YSK kararının siyasi bir karar olduğunu belirtti, kurulun iki hâkimin şerhine rağmen adaylığını engellediğini söyledi.

Erdoğan, YSK'nın ‘adli sicil kaydı' olduğu gerekçesiyle cezasının ‘zorlama' bir yorumla terör kapsamına dahil edilerek adaylığını düşürdüğünü savundu. Erdoğan, konuyu Anayasa ve uluslararası mahkemelere taşıyacaklarını söyledi.

Sputnik'ten Hikmet Durgun'a konuşan Erdoğan, YSK'nin kararını ‘siyasi' diye niteledi.

'YASAKLI OLMADIĞIMA DAİR KARAR VAR'

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "YSK iki hâkimin şerhine rağmen aday olamayacağıma karar verdi. Bu süreçte hukuk zorlanarak karar alındı. Bu kararda hukuk üstünde bir baskının olduğunu düşünüyorum. Akdeniz İlçe Seçim Kurulu memnu haklarının iadesi talebi belgesini benden istedi. Yasaklanmamış bir memnu hak talebi var. Çünkü ben Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaklaşık bir yıl önce köylüm ve komşum olan, çatışmada yaşamını yitiren bir kişinin Cemevinde yapılan cenaze törenine katılmamdan dolayı yargılandım. Suç budur. Bu davada 10 aylık bir ceza aldım. Bu ceza daha sonra para cezasına çevrildi. Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi ceza kararında memnu haklarının yasaklı olmadığına dair karar verdi. İlçe Seçim Kurulu benden yasaklı olmadığıma dair kararı isteyince ben de hemen Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulundum ve mahkeme 3 saat içinde bir karar vererek memnu haklarımın yasaklı olmadığıma karar verdi. Bu kararı İlçe Seçim Kurulu'na vermeme rağmen farklı bir yoruma girerek benim propaganda suçumu terör suçu kapsamında değerlendirerek adaylığımı reddetti. Bunun üzerine YSK'ya itiraz ettik. YSK da iki hâkimin şerhine rağmen adaylığımı reddetti. Şerh koyan hâkimler bizimle örtüşerek benim propaganda suçumu işlediğini belirtti. Terör suçu işlemediğimi vurguladı. Bu şerhe rağmen YSK oy çokluğuyla adaylığımı reddetti."

YSK'nın bu hamlesi sonrasında HDP Akdeniz'de başka bir kişiyi aday gösterecek.

NE OLMUŞTU?

© REUTERS / Umit Bektas 10 HDP'liden 8'inin oyu muhalefete

Mersin'de Akdeniz Belediyesi için HDP'den aday gösterilen Erdoğan'ın adaylığı İlçe Seçim Kurulu tarafından hakkındaki dava gerekçesiyle reddedilmişti. Erdoğan, 2017 yılında Tunceli 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanmış, aldığı 10 ay hapis cezası 6 bin lira adli para cezasına çevrilmişti.

Ret kararından sonra Erdoğan'ın avukatları Mersin İl Seçim Kurulu'na itiraz etmişti. Kurul da oy birliğiyle bunu reddetmiş, ancak itiraz yolunu açık bırakmıştı. Bunun üzerine Erdoğan'ın avukatları itirazı YSK'ya taşıdı ancak YSK da ‘adli sicil kaydı" olduğu gerekçesiyle ret kararı verdi. Bu kararla Erdoğan'ın adaylığı son buldu.