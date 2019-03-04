HDP Muğla'da seçimden çekildi

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, HDP büyükşehir belediye başkan sayısının fazla olduğu Muğla'da seçimden çekildi.
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HDP'nin büyükşehir ve ilçe adaylarının çekilmesiyle son seçimde yaklaşık 44 bin oy alan HDP oyları dağılacak.
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Muğla Büyükşehir Belediye başkanlığı için CHP'den Osman Gürün, Demokrat Parti'den Mehmet Kocadon, AK Parti'den Mehmet Nil Hıdır, Bağımsız aday olarak ise Behçet Saatçi yarışacak.
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