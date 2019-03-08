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18:03 08 Mart 2019
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    Veli Ağbaba

    CHP'li Ağbaba: Buca adayı değiştirilerek yanlış bir iş yapıldı

    © Fotoğraf : DHA
    Politika
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (526)
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin İzmir'de Buca belediye başkan adayını değiştirmesiyle ilgili hiçbir ilgisisinin olmadığını söyledi. Ağbaba, "Maalesef yanlış bir iş yapılmıştır Buca adayı değiştirilerek. Ama seçime girerken bunu tartışmak doğru değildir" dedi.

    Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'ni ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    AK Parti Tunceli il Başkanı Fatih Tek
    İHA
    AK Parti'den Ağbaba'ya 'Eliniz kırılsın' tepkisi
    Tunceli'de partisinin seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Ağbaba, şunları söyledi:

    "Bir grup EYT'li emeklilikte yaşa takılan arkadaşımız geldi. Dediler ki 'biz AK Parti'ye oy verdik, AK Parti bu sorunu çözeceğini söyledi. Ne diyorsunuz?' Ben de 'Ey EYT'liler AK Parti'ye oy verirseniz elleriniz kırılsın' dedim. Söylemiş olduğum mesele budur. Ama maalesef farklı kanallardan izleyince 'Veli Ağbaba AK Parti'ye oy verenlerin elleri kırılsın dedi' diye gözüküyor. Ben 'AK Parti'ye oy verenlerin elleri kırılsın' demedim, demem, desem de özür dilerim ama demedim öyle bir şey. Sadece emeklilikte yaşa takılanlar, yani mağdur olanlar, yani seçimden önce MHP, AKP, CHP, İYİ Parti'ye söz verdi ya 'emeklilikte yaşa takılanları çıkaracağız diye. Sonra geldiler MHP geri çekti oyunu. Dedim ki; 'Siz AK Parti'ye o verirseniz ey EYT'liler elleriniz kırılsın' dedim. Dediğim bundan ibarettir, yoksa AK Parti'ye oy veren seçmenlere saygılıyım, onu söylemek istiyorum."

    'BUCA ADAYININ DEĞİŞTİRİLMESİYLE İLGİLİ HİÇBİR İLGİM YOK'

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : DHA
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    Ağbaba, bir gazetecinin 'Belediye Meclis üyeleri içerisinde akraba ilişkiniz var mı?' sorusuna "Sosyal medyada geziyor. Bu tamamen partimizi yıpratmaya yönelik bir çalışmadır. Benim Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir tane akrabam Belediye Meclis Üyeliği'ne aday değildir ve listelerin hiçbirinde yoktur, o yazılanların hepsi yalandır benimle ilgili" yanıtını verdi.

    CHP'nin İzmir'de Buca belediye başkan adayının değiştirilmesine değinen Ağbaba, "Buca meselesinde benim dahilim yoktur. Buca adayının değiştirilmesi ile ilgili benim hiçbir ilgim yoktur. Ama bundan sonra da Buca'nın tartışılması doğru değildir. Maalesef yanlış bir iş yapılmıştır Buca adayı değiştirilerek. Açıkça söyleyeyim; yanlış bir iş yapılmıştır. Ama seçime girerken de bunu tartışmak doğru değildir. O haksızlık yapılan arkadaşımız da partimizde emeklerini görecektir mutlaka önümüzdeki dönemde. Siyaset uzun soluklu bir iştir. Onu da buradan belirtmek istiyorum" dedi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (526)

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, MHP, CHP, AK Parti, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYTSYDD), Veli Ağbaba, Tunceli, Malatya, Buca, İzmir
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