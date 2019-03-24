CHP'li Tığlı: İktidar şimdi de gözünü Boğazlar’a mı dikti?

Yönetmelikte yapılan değişiklikle Boğazlar’daki kılavuzluk ve römorkör hizmetlerinin yabancı şirketlere de açılması üzerine, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı Meclis’e soru önergesi verdi. Tığlı, “İktidar şimdi de gözünü Boğazlar’a mı dikti?” diye sordu.
Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre Kılavuzluk ve Römorkör Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, Boğazlar'daki kamu hizmetlerini özelleştirmenin ilk adımı olarak yorumlandı. Yönetmeliğin 7. maddesiyle halen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce yürütülen kılavuzluk ve römorkör hizmetleri, Türk ya da çalışan tüm personeli Türk vatandaşı olma şartı ile yabancı şirketler tarafından da yapılabilecek.
Yönetmelik değişikliğini soru önergesi ile TBMM gündemine taşıyan CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, “İktidar şimdi de gözünü Çanakkale ve İstanbul Boğazları'na mı dikti?” diye sordu.
Tığlı, "Yönetmelikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü verdiği hizmetlerden birinden vazgeçecek. Ya kılavuzluk ya da römorkör hizmeti verecek. Vazgeçilen hizmet de, özel sektöre açılacak. Bunun anlamı Boğazlar'ın özelleştirilmesidir" dedi.
Tığlı konuyu bir önergeyle TBMM'ye de getirdi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a, "1986'dan bu yana 70 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. Bunun 62 milyar doları AKP döneminde gerçekleşti. Kılavuz ve Römorkör Hizmetleri Yönetmeliği yeniden düzenlenerek, Boğazlar'ı özelleştirmenin temeli mi atılıyor? Bu hizmetlerin özel kuruluşlara devredilmek istenmesi stratejik öneme sahip Boğazlar'ın güvenliğini etkilemeyecek midir?" sorularını yöneltti.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de yaptığı açıklamada, “İstanbul ve Çanakkale boğazlarından 2018'de 85 bin gemi geçti. Bunların yarısı kılavuzluk hizmeti aldı ve devlete 330 milyon lira gelir bıraktı. Limanlar ve tersaneler de düşünüldüğünde ortada büyük bir pazar var'' ifadelerini kullandı.
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