Netanyahu şarap hediye etti, Trump 'Umarım buna da soruşturma açmazlar' dedi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Golan Tepeleri üzerinde ülkesinin egemenliğini tanıma kararı almasıyla daha da yakınlaştığı ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile işbirliği konusunda suçlanmamasını şarapla kutlamak istedi. Trump, "En iyi şaraplardan bir kasa getirdim" diyen Netanyahu'ya, "Umarım bunu için de soruşturma açmazlar" diye karşılık verdi.

© REUTERS / Carlos Barria Trump, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıyan kararı imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, hem Golan Tepeleri kararını hem de Trump'ın 'şimdilik suçlanmamasını' birbirleriyle 'şakalaşarak' kutladı.

İki lider dün Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump da Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını ilan eden başkanlık kararnamesini imzaladı.

Bundan bir gün önce ise ABD Adalet Bakanlığı da, 2016'daki son başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesi ve ABD Başkanı Donald Trump ile Moskova'nın arasındaki ilişki iddialarına yönelik yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını açıkladı.

© AP Photo / Andrew Harnik Özel Yetkili Savcı Mueller, 2016 seçimleri ile ilgili Trump ile Rusya arasında yapılan herhangi bir gizli anlaşma bulamadı

İki lider gazetecilerin karşısına geçtiğinde bu duruma gönderme yapan Netanyahu, Trump'a "En iyi şaraplardan bir kasa getirdim" diye seslendi. Netanyahu, "Anladığım kadarıyla çok iyi bir şarap içicisi değilsiniz. Ama ekibinize verebilirim?" diye devam etti.

Buna yine şakayla karşılık veren Trump ise hakkındaki yasal sürece gönderme yaparak "Umarım bunun için de bir soruşturma açmazlar" dedi. İki liderin gülerek tokalaştıkları görüldü.

Watch: Netanyahu gifts Trump's staff with a case of wine, then jokes, "I hope they don't open an investigation on that." https://t.co/kSdrvs2GCc pic.twitter.com/mk2tC49i63 — Newsweek (@Newsweek) 25 Mart 2019

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