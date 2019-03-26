Netanyahu şarap hediye etti, Trump 'Umarım buna da soruşturma açmazlar' dedi

İki lider dün Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump da Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını ilan eden başkanlık kararnamesini imzaladı.
Bundan bir gün önce ise ABD Adalet Bakanlığı da, 2016'daki son başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesi ve ABD Başkanı Donald Trump ile Moskova'nın arasındaki ilişki iddialarına yönelik yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını açıkladı.
Buna yine şakayla karşılık veren Trump ise hakkındaki yasal sürece gönderme yaparak "Umarım bunun için de bir soruşturma açmazlar" dedi. İki liderin gülerek tokalaştıkları görüldü.
Watch: Netanyahu gifts Trump's staff with a case of wine, then jokes, "I hope they don't open an investigation on that." https://t.co/kSdrvs2GCc pic.twitter.com/mk2tC49i63— Newsweek (@Newsweek) 25 Mart 2019
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