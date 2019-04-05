AK Partili Bostancı: Bahçeli'nin sistem önerisi çok kıymetli

AK Partili Bostancı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarını DHA'ya değerlendirdi. Bostancı, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere pek çok yerde yapılan itirazların, demokratik seçimlerde normal olduğunu söyledi.
Seçim sonuçlarına bakıldığında, partilerin genel anlamda bir başarılarının olmadığını söyleyen Bostancı, partilerin seçim sonuçlarından çıkarması gereken dersler olduğunu söyledi.
'KAYBEDEN İYİ PARTİ'
Bostancı, "İYİ Parti ile CHP ittifak etmişlerdir ve HDP de ortak olarak destek vermiştir. Bu şimdi daha açık bir şekilde ifade ediliyor. Bu ittifaktan, İYİ Parti faydalı çıkmadı. Yürüttüğü siyasetin neticesine ilişkin, İYİ Parti'nin ittifak siyasetine ve kendi geleceğine ilişkin birtakım sonuçlar çıkarmasını bekliyorum. Çünkü İYİ Parti'nin, sosyo-kültürel zemini ile CHP'nin sosyo-kültürel zemini bir araya gelebilecek çevreler değildi. Bu işbirliği karşılıklı siyasal çıkarlar esasında yürütülmüştü. Şimdi bu çıkarın, İYİ Parti açısından gerçekleşmediğini görüyoruz" diye konuştu.
'HDP FARKLI BİR YERE SAVRULDU'
HDP'nin yürüttüğü geleneksel siyaset tarzına dikkat çeken Bostancı, şöyle dedi:
'AK PARTİ'NİN DÜŞÜNMESİ GEREKEN HUSUSLAR VAR'
"Ankara ve İstanbul gibi metropollere ilişkin durum, geçmişte kesin başarılar kazanırken, şimdi bir tür itirazlarla uzayan sürece tabi olması mutlaka düşünülmesi gereken bir durum ve değerlendirilecektir. Burada bakacağımız iki temel unsur var; genel seçimler ve yerel seçimler. Genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin, halkın bir kez daha referandum ve 24 Haziran'da olduğu gibi bütün bu şartlara rağmen sistemi teyit ettiğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğini, Cumhurbaşkanlığını onayladığını görüyoruz. Cumhur İttifakı'nın oy oranı bunu gösteriyor. Mahalli yönetimlere ilişkin kendine has niteliklerden dolayı adaylardan tutun mahalli figürlerin toplumla kurduğu genel siyasetin dışındaki sözleşmelere varıncaya kadar geniş bir alanda düşünmemiz gereken bazı parametreler var."
'AMAÇ HİZMETLERİN VATANDAŞA DAHA İYİ İNTİKAL ETMESİ'
"Sayın Bahçeli, büyükşehirlere ilişkin, kamu hizmetinin daha iyi verilmesi ve büyükşehir belediye başkanı ile ilçe belediye başkanı arasında, hizmet etme çalışmalarını, çabalarını sekteye uğratacak siyasal farklılıkların olmaması için, bu değerlendirmeyi yaptığı kanaatindeyim. Amaç, burada hizmetlerin vatandaşlara daha iyi intikal etmesi. Formülün nasıl olacağı, nasıl yapılacağının arkasındaki asli unsur olarak son derece kıymetlidir. Sadece MHP'nin değil, bütün siyasi partilerin düşünmesi gereken bir husustur. Sayın Bahçeli, bir öneride bulundu. Bu çok kıymetlidir. Büyükşehirler üzerine bizim geçmişte de değişik müzakerelerimiz vardı, 'daha iyi nasıl bir hizmet verilir?' diye. Buna ilişkin çalışmalar yapılabilir ama bunlar ortak mutabakat ile yapılır."
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