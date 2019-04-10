‘Rus, Türk ve İranlı parlamenterler yılda en az iki kez bir araya gelecek’

Rus vekil Leonid Slutskiy, Rusya, Türkiye ve İran’dan parlamento üyelerinin, üç ülke arasındaki işbirliğine parlamenter boyut kazandırmak için düzenli olarak görüşmeyi planladıklarını belirtti.

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Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya, Türkiye ve İran’dan parlamento üyelerinin, bölgesel güvenlik ve Suriye’de çözüm dahil olmak üzere üç ülke arasındaki işbirliğine parlamenter boyut kazandırmak için düzenli olarak görüşmeyi planladıklarını kaydetti.

Rusya, Türkiye ve İran parlamentolarından uluslararası ilişkiler komitelerinin bugün Duma’da yaptıkları ilk ortak toplantısı çerçevesinde basın mensuplarına konuşan Slutskiy, “Bu tür toplantıların düzenli olarak yapılacağından eminim. Toplantıları en az yılda iki kez düzenlemeyi ve böylelikle (ilişkilere) parlamenter boyut kazandırmayı planlıyoruz. Bunun Moskova, Ankara ve Tahran arasındaki işbirliği süreçlerinin, liderlerimizin görev olarak verdiği ve öncelikle Suriye konusunda Astana formatında aktif olarak sürdürülen süreçlerin üzerinde etkili olacağından eminim” ifadelerini kullandı.