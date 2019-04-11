Kayıt
14:09 11 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Deniz Baykal

    Baykal'dan ilk ziyaret CHP Antalya İl Başkanlığı'na: Her seçim bir yenilenmedir

    © Fotoğraf : İHA
    Politika
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    CHP Antalya Milletvekili Baykal, tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk ziyaretini CHP İl Başkanlığı'na yaptı. Baykal, "Seçim, kazanmak-kaybetmek için yapılmaz. Seçim görevlendirme için yapılır. Burada bir görevlendirilme yapılmıştır. Her görevlendirme bir ufuk açar. Siyasette her şey mümkündür. Her seçim bir yenilenmedir, ülke için, parti için, milletimiz için" diye konuştu.

    Ankara'daki tedavisi bittikten sonra geçen hafta Antalya'ya dönen eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, kızı Aslı Baykal'ın evinden ilk kez dışarı çıktı. Baykal, ilk ziyaretini CHP Antalya İl Başkanlığı'na yaptı.

    ​Muratpaşa Belediyesi'ne ait araçla tekerlekli sandalye ile parti binasına gelen Baykal'a kızı da eşlik etti. Partilileri selamlayan Baykal, yeniden örgütüyle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

    'PARLAK BİR UFUK GÖZÜKÜYOR'

    Deniz Baykal
    © AA / Güven Yılmaz
    Baykal'dan hükümete seçim çağrısı: Dünyaya kanıtlamalıyız
    Bir büyük seçim mücadelesinden sonra memleketi Antalya'da partisinin belediye başkanlarını ziyaret etmenin her zaman nasip olmayacağının altını çizen Baykal, "Allah'a şükürler olsun bugünleri gösterdi. Bu mutluluğu yakalamak istedim ve koştum geldim. Çiçeği burnunda yeni büyükşehir belediye başkanımızı ziyaret ediyoruz. Gerçekten ne büyük nimettir. Allah’a şükrediyorum. Hepinizi yürekten kutluyorum. Milletimizin yolu açık olsun. Bu yolu açtınız. Bu yola baktığınız zaman güzel bir gelecek gözüküyor. Parlak bir ufuk gözüküyor" diye konuştu. 

    Türkiye’nin ufkunun açıldığını dile getiren Baykal, "Başarılar diliyorum. Birlikte çok güzel günler göreceğiz, demokrasi böyledir. Umutsuzluk zirve yapar arkasından devreye millet girer ve bir bakarsın karamsarlık dağılmış bulutlar dağılmış, güneş doğuyor, aydınlık ufuk ve gelecek gözüküyor. Bunu Türkiye’de, Antalya’da yaşıyoruz. Bunu gerçekleştiren bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum, kutluyorum. Yolumuz aydınlık olsun" ifadelerine yer verdi.

    'İNSAN ONURUNA SAYGI GÖSTERMEK LAZIM, GERİSİ HİKAYE'

    Muhittin Böcek
    © Fotoğraf : İHA/CEM DENNY EKİCİ
    Antalya'da seçimlerin kazananı CHP'nin adayı Muhittin Böcek
    Seçimin kazanmak-kaybetmek için yapılmayacağını vurgulayan Baykal, şöyle devam etti:

    "Seçim görevlendirme için yapılır. Burada bir görevlendirilme yapılmıştır. Her görevlendirme bir ufuk açar. Siyasette her şey mümkündür. Her seçim bir yenilenmedir ülke için parti için, milletimiz için. Böyle bakmak lazım. Kim kazandı, kim kaybetti diye bir şey yok. Başkanımız milletimiz tarafından görevlendirildi. Siyaset yenilendi. Siyasette neyin önemli olduğu ve önemsiz olduğu her seçimde tarif ediliyor. Hizmet güler yüz, tatlı dil, kucaklama, el ele verme, ayrım yapmamak. İnsan onuruna saygı göstermek lazım, gerisi hikaye."

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de siyasetin duayeni, büyüğü, bu yola çıkmasına vesile olan Deniz Baykal’ın ziyaretinden memnun olduğunu söyledi.

    İlgili konular:

    CHP'nin Antalya adayı Böcek: 20 yıldır çözüm üretiyorum
    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Böcek: Altın Portakal özüne dönüyor
    CHP'nin Antalya adayı Böcek: Yok Paris yapacağım, New York yapacağım, böyle entel laflarla olmuyor bu işler
    Etiketler:
    31 Mart Yerel Seçimleri, Antalya Muratpaşa Belediyesi, Muhittin Böcek, CHP, Deniz Baykal, Antalya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Paralel evrenden kareler: 90'lı yılların distopya Rusya'sı fotoğraf projesi
    Paralel evrenden kareler: 90'lı yılların distopya Rusya'sının görüntüleri
    Karikatür
    Çavuşoğlu: F-35 olmazsa ihtiyaç başka yerden karşılanır
    İnfografik
    Türkiye'de yerel seçimler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet