Baykal'dan ilk ziyaret CHP Antalya İl Başkanlığı'na: Her seçim bir yenilenmedir

CHP Antalya Milletvekili Baykal, tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk ziyaretini CHP İl Başkanlığı'na yaptı. Baykal, "Seçim, kazanmak-kaybetmek için yapılmaz. Seçim görevlendirme için yapılır. Burada bir görevlendirilme yapılmıştır. Her görevlendirme bir ufuk açar. Siyasette her şey mümkündür. Her seçim bir yenilenmedir, ülke için, parti için, milletimiz için" diye konuştu.

Ankara'daki tedavisi bittikten sonra geçen hafta Antalya'ya dönen eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, kızı Aslı Baykal'ın evinden ilk kez dışarı çıktı. Baykal, ilk ziyaretini CHP Antalya İl Başkanlığı'na yaptı.

Önceki Dönem Genel Başkanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sn. Deniz Baykal ile İl Başkanlığımızda bir araya geldikten sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’i makamında ziyaret ettik. pic.twitter.com/aoRnP92JrZ — AHMET KUMBUL (@AhmetKumbulCHP) 11 апреля 2019 г.

​Muratpaşa Belediyesi'ne ait araçla tekerlekli sandalye ile parti binasına gelen Baykal'a kızı da eşlik etti. Partilileri selamlayan Baykal, yeniden örgütüyle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

'PARLAK BİR UFUK GÖZÜKÜYOR'

© AA / Güven Yılmaz Baykal'dan hükümete seçim çağrısı: Dünyaya kanıtlamalıyız

Bir büyük seçim mücadelesinden sonra memleketi Antalya'da partisinin belediye başkanlarını ziyaret etmenin her zaman nasip olmayacağının altını çizen Baykal, "Allah'a şükürler olsun bugünleri gösterdi. Bu mutluluğu yakalamak istedim ve koştum geldim. Çiçeği burnunda yeni büyükşehir belediye başkanımızı ziyaret ediyoruz. Gerçekten ne büyük nimettir. Allah’a şükrediyorum. Hepinizi yürekten kutluyorum. Milletimizin yolu açık olsun. Bu yolu açtınız. Bu yola baktığınız zaman güzel bir gelecek gözüküyor. Parlak bir ufuk gözüküyor" diye konuştu.

Türkiye’nin ufkunun açıldığını dile getiren Baykal, "Başarılar diliyorum. Birlikte çok güzel günler göreceğiz, demokrasi böyledir. Umutsuzluk zirve yapar arkasından devreye millet girer ve bir bakarsın karamsarlık dağılmış bulutlar dağılmış, güneş doğuyor, aydınlık ufuk ve gelecek gözüküyor. Bunu Türkiye’de, Antalya’da yaşıyoruz. Bunu gerçekleştiren bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum, kutluyorum. Yolumuz aydınlık olsun" ifadelerine yer verdi.

'İNSAN ONURUNA SAYGI GÖSTERMEK LAZIM, GERİSİ HİKAYE'

© Fotoğraf : İHA/CEM DENNY EKİCİ Antalya'da seçimlerin kazananı CHP'nin adayı Muhittin Böcek

Seçimin kazanmak-kaybetmek için yapılmayacağını vurgulayan Baykal, şöyle devam etti:

"Seçim görevlendirme için yapılır. Burada bir görevlendirilme yapılmıştır. Her görevlendirme bir ufuk açar. Siyasette her şey mümkündür. Her seçim bir yenilenmedir ülke için parti için, milletimiz için. Böyle bakmak lazım. Kim kazandı, kim kaybetti diye bir şey yok. Başkanımız milletimiz tarafından görevlendirildi. Siyaset yenilendi. Siyasette neyin önemli olduğu ve önemsiz olduğu her seçimde tarif ediliyor. Hizmet güler yüz, tatlı dil, kucaklama, el ele verme, ayrım yapmamak. İnsan onuruna saygı göstermek lazım, gerisi hikaye."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de siyasetin duayeni, büyüğü, bu yola çıkmasına vesile olan Deniz Baykal’ın ziyaretinden memnun olduğunu söyledi.