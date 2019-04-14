Altaylı: 'AK Parti teşkilatları seçim yenilenmesi garanti diye bilgi geçmeye başladılar'

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AK Parti'ye yakın bir dostunun "AK Parti teşkilatları seçim yenilenmesi garanti diye bilgi geçmeye başladılar" dediğini aktardı. Altaylı, "Söylenen bir başka şey ise sadece Büyükşehir Belediye Başkanı için oy kullanılacağı. Böyle bir karar tam bir facia olur" ifadesini kullandı.

Habertürk yazarı Altaylı, bugünkü 'İmamoğlu mazbatayı her hâlükârda almalı' başlıklı yazısında, İstanbul'da devam eden seçim belirsizliğini ve AK Parti'ye yakın bir kaynaktan aldığı kulis bilgilerini değerlendirdi.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonucu ne olacak hâlâ bir muamma halinde sürer ve YSK muhtemelen 'sinyal' beklerken dün Ankara'dan bir dönem AK Parti’ye de yakın olmuş bir dostum aradı. Söylediği şu: 'AK Parti teşkilatları seçim yenilenmesi garanti diye bilgi geçmeye başladılar.'

Doğru mudur, değil midir bilemem. Ben hâlâ YSK’nın resmiyetine bakarım. Peki diyelim ki, YSK İstanbul’da gerçekten böyle bir karar verdi. İşler nasıl yürür?

Normalde olması gereken şu: YSK İmamoğlu’na mazbatayı verir. İtirazlardan ötürü yeniden seçim takvimini belirler. O güne kadar İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni yönetir.

Seçim sonucunda İmamoğlu kazanamazsa Başkanlığı düşer, yerine yeniden yapılan seçimde kazanan aday mazbatayı alır. İmamoğlu bir daha kazanırsa Başkanlığı sürdürür. Normal prosedür bu.

'BÖYLE BİR KARAR TAM BİR FACİA OLUR'

© AA / Emin Sansar Bahçeli: Öyle bir sistem inşa edilsin ki, sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim

Tabii söylenen bir başka şey ise sadece Büyükşehir Belediye Başkanı için oy kullanılacağı. Böyle bir karar tam bir facia olur.

Bütün oylar aynı zarftan çıktığına göre, ilçe belediye başkan seçimleri de, belediye meclisi seçimleri de tekrarlanmalı.

Ve yeniden seçime gidilirse, diğer tüm seçmen taşıma iddiaları da araştırılmalı.

Çünkü bu kez de seçimden sonra Üsküdar, Çatalca ya da Silivri’de de seçmen taşındığı için bir daha seçim yapılması gerekliliği ortaya çıkabilir."