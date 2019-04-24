Maçoğlu: Amacımız komünizmi inşa etmek değil kapitalizmin kirlettiği sosyalizm yolunu temizlemek

TKP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde zafer kazandığı tek şehir olan Tunceli'de belediye başkanlığı koltuğuna oturan Maçoğlu, Reuters haber ajansına konuştu.
Maçoğlu, "Elbette amacımız komünizmi inşa etmek değil. Biz kapitalizmin kirlettiği sosyalizm yolunu temizlemek istiyoruz" dedi.
Maçoğlu’nun bölgede yüzde 35’lere çıkan işsizlik oranını da turizmi canlandırarak, kooperatifleri yaygınlaştırarak ve çevreci konutlar yaparak gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.
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