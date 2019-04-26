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16:15 26 Nisan 2019
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    Otto Warmbier

    Trump, 'Warmbier için Kuzey Kore'ye 2 milyon dolar ödenmesini onayladı' iddialarını yalanladı

    © REUTERS / KCNA
    Politika
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    ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kuzey Kore’de bir yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan ve bunun ardından kısa sürede hayatını kaybeden Otto Warmbier için Pyongyang’ın istediği 2 milyon doların ödemesine onay verdiği iddia edildi. Trump ise “Kuzey Kore’ye hiçbir şey ödenemedi. Bu Obama yönetimi değil” diyerek iddiaları reddetti.

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    © REUTERS / Leah Millis
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    CNN tarafından aktarılan habere göre, 2017’de serbest bırakılan Warmbier’in Pyongyang’dan ayrılmasından saatler önce Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Joseph Yun’a 2 milyon dolarlık fatura çıkardı. Fatura,  Warmbier’in koma süresindeki bakım masrafları için hazırlandı.

    TILLERSON, TRUMP’A HABER VERDİ

    Warmbier’i almak için bu Kuzey Kore’ye bulunan Yun’un, dönemin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı bilgilendirdikten sonra sağlık masrafının ödeneceğine ilişkin bir anlaşmaya imza attığı öne sürüldü. Tillerson’un da faturayla ilgili Trump’a bilgi verdiği belirtildi.

    FATURA ÖDENMEDİ, KORE GÜNDEME GETİRMEDİ

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Jonathan Ernst
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    Ancak konuyu bilen bir kaynak, bu faturanın ödenmediğini, 2018 itibariyle ABD ile ilişkililerini yumuşatma adımları atan Kuzey Kore’nin de bu konuyu gündeme getirmediğini söyledi. Aynı yıl üç ABD’linin serbest bırakılmasına dair, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gözetiminde sürdürülen görüşmelerde de konu gündeme gelmedi.

    YUN: DOĞRULAYAMAM

    Kaynak, “hiçbir şey alamayacaklarını açıkça belirttik” dedi.  Bu yıl Otto Warmbier’in ailesinin de katıldığı bir törende konuşan Pompeo, ABD’nin ‘fidye’ ödemediğini söyledi.

    Joseph Yun ise CNN’e, “Bunu doğrulayamam. Bunlar, doğrulayamayacağım diplomatik takas ve pazarlıklar” açıklamasında bulundu.

    TRUMP: BU OBAMA YÖNETİMİ DEĞİL

    İddialar üzerine gözlerin çevrildiği Başkan Donald Trump ise, yazılanları yalanladı.

    Twitter hesabından bir açıklama yapan Trump, “Otto Warmbier için Kuzey Kore’ye para ödenmedi. Ne 2 milyon dolar ne de başka bir şey” dedi.

    Trump “Bu, dört rehine için 1.8 milyar dolar ödeyen ya da hain Bergdahl için beş terörist rehineye (ki sonra savaşmaya devam ettiler) daha fazlasını veren Obama yönetimi değil” ifadelerini kullandı.

    Otto Warmbier
    © REUTERS / KCNA
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    Trump’ın bahsettiği Bowe Robert Bergdahl, ABD Silahlı Kuvvetleri'nde çavuş olarak görevini sürdürürken Taliban tarafından kaçırılmış, beş yıl savaş tutsağı olarak kaldıktan sonra Taliban tarafından Guantanamo üssündeki beş mahkûmla takas edilmişti.

    NE OLMUŞTU?

    Virginia Üniversitesi öğrencisi Warmbier, turist olarak gittiği Kuzey Kore’de ‘otelinden propaganda amaçlı bir cisim çaldığı’ gerekçesiyle cezaevine gönderilmişti.

    Warmbier, Kuzey Kore'de çıkarıldığı mahkemede işlediği ‘ağır suç’ nedeniyle özür dileyerek serbest bırakılması için ağlayarak yalvarmıştı. Warmbier, 15 yıl ağır çalışma cezasına çarptırılmıştı.

    Cezaevinde 17 ay tutulan Warmbier, 13 Haziran 2017’de koma halindeyken ABD’ye gönderilmişti. Warmbier, altı gün sonra da hayatını kaybetmişti.

    ABD'de Federal Mahkeme, Kuzey Kore yönetimini Warmbier'e işkence edildiği gerekçesiyle 501 milyon dolar tazminata mahkûm etmişti.

    Etiketler:
    fidye, Obama yönetimi, ödeme, masraf, Koma, Fatura, cezaevi, Joseph Yun, Otto Warmbier, Mike Pompeo, Rex Tillerson, Donald Trump, Pyongyang, Kuzey Kore, ABD
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