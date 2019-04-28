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16:35 28 Nisan 2019
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    Muharrem İnce

    İnce'den 'Türkiye ittifakı' yorumu: Ucuz politik bir manevra

    © AA / Erhan Erdoğan
    Politika
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    CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye ittifakı' önerisini eleştirdi. İnce, ittifakı ucuz bir politik manevra olarak niteledi.

    CHP'li İnce, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye İttifakı önerisi'ne dair açıklamalarda bulundu.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Onur Çoban
    'Seçim tartışmalarını geride bırakalım' diyen Erdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' vurgusu
    İnce, "Türkiye İttifakı önerisi ciddi ve samimi olmadığı gibi kamuoyuna yansıyan bilgilere bakıldığında da Türkiye’'in sorunlarına çözüm üretebilecek özelliklerden uzaktır. Çünkü kendi içinde demokratik değildir. Muhalefetsizliği esas almaktadır" ifadesini kullandı.

    "İttifak hedeflere ulaşmak için yapılır" diyen İnce'nin paylaşımları şöyle:

    "Hedefi demokrasiyi geliştirmek, güçler ayrılığını yerleştirmek, Türkiye’nin çağdaş demokratik bir ülke olması için yeni bir uzlaşma ortamı yaratmak olmayan hiçbir ittifak, Türkiye için çözüm değildir. Bu öneri Erdoğan’ın benim arkama düşün, beni güçlendirin, benim yaptığım hataları üstlenerek temizleyin, yüklerimden arındırın türünden ucuz bir politik manevradır.

    ​82 milyonun ittifakını isteyen, yurttaşlarında hedef birliğini arzulayan biri, muhalefete sabah akşam terörist, terörist destekçisi gibi yalanlarla örülmüş nefret dilini siyaset sanan biri olamaz.

    82 milyonun ittifakını isteyen biri, muhalefet liderine düzenlenen linç organizasyonunun avukatı olmaya soyunmaz. Benim sorumlu olduğum yönetimde böyle bir olay nasıl oluyor diye utanır, sorumluluğunun gereğini yapar.

    ​82 milyonun ittifakını isteyen biri, yurttaşları arasında organize bölücülük yapmaz. Bu çağda, bu yüz yılda linç organizasyonlarının avukatlığını üstlenmez. Yurttaşlarını bizden ve bizden olmayanlar diye ayırmaz. Kamu hizmetlerinde yurttaş hakkını esas alır.

    'TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDEKİ ENGEL ERDOĞAN VE ORTAĞINDAN BAŞKASI DEĞİLDİR'

    82 milyonun ittifakını isteyen biri, 82 milyonun iradesinin temsil makamı olan TBMM’ye saygısı olur. TBMM’nin saygınlığını, etkisini azaltan Anayasa değişikliklerinin yanlış olduğunu, bundan dönülmesi gerektiğini savunur.

    Türkiye yaşamakta olduğu ekonomik krizi de, dışarından kuşatılmışlığını aşabilecek güce de birikime de, kadrolara da sahiptir. Önündeki engel demokrasiye savaş aşmış, bunu sindiremeyen Erdoğan ve ortağından başkası değildir.

    Türkiye’nin geleceği için bir ittifak kurulacaksa o da eksiksiz bir demokrasi için yola çıkanların ittifakıdır."

    ​Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tartışmalarının geride bırakılarak ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl maddelere odaklanılması çağrısında bulunmuş, "Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde, siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak, 82 milyon hep birlikte Türkiye İttifakı olarak hareket etmeliyiz" demişti.

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    Etiketler:
    Türkiye ittifakı, TBMM, CHP, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
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