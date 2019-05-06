Alçı: Dananın kuyruğu, YSK'nın 'Sandık başkanları kamu görevlisi değil' başlığına yönelik aldığı tavırda kopacak

Habertürk yazarı Alçı, '14 Temmuz İstanbul tekrar seçimlerine mi gidiyoruz?' başlığıyla yayımlanan yazısında Yüksek Seçim Kurulu'nun, AK Parti ve MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline ilişkin yaptığı olağanüstü itiraz sürecine değindi.

© AA / Doğukan Keskinkılıç İstanbul için karar haftası, gözler YSK'da

YSK'dan bugün İstanbul seçimleriyle ilgili bir karar çıkmayacağını belirten Alçı, "Toplantı 14.30'da başlayacak ancak 8 ayrı itiraz başlığının tamamının görüşülüp bir sonuca varılmasını görüştüğüm hiçbir kaynağım beklemiyor" ifadesini kullandı.

"Seçim kararı çıkarsa sandık 14 Temmuz Pazar kurulacak" diyen Alçı'nın yazısı şöyle:

"Günlerdir Türkiye’nin kilitlendiği İstanbul tekrar seçimleri kararı için gözler YSK’da. Peki beklendiği gibi kurul bugün itirazları sonuçlandıracak mı?

AK Parti’nin YSK temsilcisi Recep Özel ve MHP’nin YSK temsilcisi Kürşat Türker Ercan ile konuştum. CHP’nin temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’na da ulaştım ancak kendisi prosedür sonlanana kadar değerlendirme yapmama kararı almış, buna da saygı duyuyorum.

'SÜREÇ BÜYÜK OLASILIKLA BU HAFTA İÇİNE SARKACAK?'

Süreci yakından takip eden hukukçulara da sordum ve tüm bunlara dayanarak olası ilerleyişin bir fotoğrafını çıkardım.

Bugün sonuç çıkacak mı?

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman Erdoğan: Vatandaşım 'bu seçim yenilenmeli' diyor

Öncelikle en çok merak edilenle başlayayım: Bugün bir karar çıkacak mı? Hayır! Beklenti büyük olsa da bugün bir karar çıkmayacak. Toplantı 14.30’da başlayacak ancak 8 ayrı itiraz başlığının tamamının görüşülüp bir sonuca varılmasını görüştüğüm hiçbir kaynağım beklemiyor.

Süreç büyük olasılıkla bu hafta içine sarkacak. AK Parti temsilcisi Recep Özel’e göre 2-3 gün, MHP temsilcisi Kürşat Türker Ercan’a göre ise 3-4 gün sonunda kesinleşir. Peki oklar neyi gösteriyor? Geçtiğimiz 10 gün içinde itirazların sonuçları ile ilgili ne gibi gelişmeler var?

Şu kadarını söyleyeyim: 10 gün önce, süreç henüz başlarken sonucun tahmini ne kadar zorsa bugün hâlâ öyle. Siyasetin diline bakmayın, hukukçular seçim tekrarı olur mu olmaz mı, deyince yüzde 50-50 diyorlar.

10 günlük süreçte ne elde edildi?

Ben daha önce 8 başlıkta itiraz edilse de sonucu değiştirme mahiyetinde görülen, AK Parti ile MHP’nin esas kilit noktası dediği konunun kamu görevlisi olmadığı iddia edilen sandık başkanları olduğunu yazmıştım.

'AK PARTİ VE MHP'NİN İTİRAZLARI YANLIŞ DEĞİL'

Amiyane tabiri ile dananın kuyruğu, YSK’nın 'Sandık başkanları kamu görevlisi değil' başlığına yönelik aldığı tavırda kopacak. Zira kurul ilçe seçim kurullarından kaymakamlıktan gelen listeleri istemiş, bu listeler ile seçimde görev yapanların listelerini karşılaştırıp kamu görevlisi olmayanların tespitini ve açıklamasını talep etmişti. Ancak ilçe seçim kurulları bu talebe yanıt vermediler.

Çok tuhaf ama 10 günlük süreç içinde esasen sonucu değiştirmesi beklenen tek itiraz başlığı ile ilgili henüz hiçbir gelişme yok sevgili okurlar. Hakikaten acayip bir durum.

Peki neden ilçe seçim kurulları YSK’nın talebine yönelik bir çalışma yapmadılar?

Spekülasyonlar muhtelif… AK Parti ve MHP cephesi 'Sandık başında bir şeyler dönmüş o nedenle listeleri paylaşmıyorlar' diyor ancak 39 ilçenin tamamında aynı durum var.

Gördüğüm kadarıyla AK Parti ve MHP’nin itirazları yanlış değil. Yani hakikaten kamu görevlisi olmayan birçok sandık başkanı ve görevlisi kullanılmış ancak burada önemli oranda temayüller ağır basmış gibi görünüyor.

Mart 2018’de yapılan bir değişiklikle sandık başkanlarına kamu görevlisi olma şartı getirilmişti. Görülüyor ki bu şarta pek de uyulmamış, eski usul devam edilmiş. Bunda bir kasıt var mı, bir plan çerçevesinde mi hareket edildi, açıkçası bilemiyorum… Ama kağıt üzerinde yanlış yapılmış mı? Evet, yapılmış...

Öte yandan diğer illerde farklı mı, diye sorunca bulduğum bir yanıt yok. Bu konuda bir itiraz olmadığı için bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz…

'SEÇİM KARARI ÇIKARSA SANDIK 14 TEMMUZ PAZAR KURULACAK'

Bu aşamada ilçe seçim kurullarından bir cevap çıkmadığına göre YSK’nın tavrı ne olacak? İki olasılık var: Ya kaymakamlık listeleri ve seçim listelerinin karşılaştırmasını doğrudan kendi yapacak ya da itirazı reddedecek.

© AA / Esra Bilgin İmamoğlu: YSK yarın en doğru kararı verecektir

Diyelim ki karşılaştırma yapmaya karar verdi ve listeler arasında büyük farklar tespit etti. O zaman farkların olduğu sandıklar geçersiz mi sayılacak?

Orada da MHP’nin temsilcisi Kürşat Türker Ercan usulsüzlük olduğu iddia edilen sandıklarla eşleşme yapılarak yol alınabilir, bu sandıklar ile kamu çalışanı olmayan başkanın görevlendirildiği sandıklar kesişirse o sandıklardaki oylar geçersiz sayılabilir, böyle kabul edilen sandıklardaki seçmen sayısı sonucu değiştirecek mahiyette ise seçim tekrarı kararı verilebilir, diyor…

Kısacası sürecin uzama ihtimali var. Diyelim ki YSK 'yeniden seçim' dedi. Kanuna göre bunu ilan ettikten sonra geçen 60 günün sonundaki ilk pazar yeni seçim tarihi olur.

Şayet bu hafta içinde bir 'yeniden seçim kararı” çıkarsa bu bizi her hâlükârda 14 Temmuz pazar tarihine götürüyor…

Yani 15 Temmuz tarihinin bir gün öncesine…