Altaylı: İmamoğlu'na seçimi kaybettirecek bazı faktörler var

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 31 Mart'ta İBB Başkanı seçilen ancak YSK kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran'daki seçimi kaybetmesine neden olabilecek faktörleri sıraladı, "Bu faktörlerin AK Parti ile uzak yakın alakası yok" ifadesini kullandı.