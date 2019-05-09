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    Fatih Altaylı

    Altaylı: İmamoğlu'na seçimi kaybettirecek bazı faktörler var

    © Fotoğraf : Twitter
    Politika
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    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 31 Mart'ta İBB Başkanı seçilen ancak YSK kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran'daki seçimi kaybetmesine neden olabilecek faktörleri sıraladı, "Bu faktörlerin AK Parti ile uzak yakın alakası yok" ifadesini kullandı.

    Fatih Altaylı
    © AA /
    Altaylı: AK Partili bazı isimler, 'İstanbul'u almamız zor' dedi
    YSK'nın iptal kararının ardından İBB başkanlığı seçimleri 23 Haziran'da yenilenecek. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na seçimi kaybettirecek bazı faktörler olduğunu söyledi.

    "Bu faktörlerin AK Parti ile uzak yakın alakası yok" diyen Altaylı 'İmamoğlu’na kim kaybettirir!' başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

    "Ekrem İmamoğlu, tekrarlanacak seçimde nasıl kaybedebilir, madde madde yazayım:

    • En önemli madde bu. Kaybederse bundan kaybeder Ekrem İmamoğlu. Yılmaz Özdil gibi bazı yazarlar 'İmamoğlu kazanacak, arkasından erken genel seçim gelecek. 2020’ye kalmadan Erdoğan gidecek' diye birkaç yazı daha yazarsa İmamoğlu kaybeder.
    • Bazı CHP’liler ve veya kendini muhalif olarak konumlayan kimileri İmamoğlu’nun yumuşak ve birleştirici dili yerine geçmişten gelen ayrıştırıcı dili kullanırlarsa, toplumda bir rövanş hissi yaratırlarsa İmamoğlu kaybeder.

    'ERDOĞAN İSTANBUL'A KAMP KURACAK, SEÇİMİN ERDOĞAN İLE İMAMOĞLU ARASINDA GEÇMESİ GEREKİYOR'

    • Murat Yetkin
      © Fotoğraf : Twitter
      Murat Yetkin: Erdoğan, İmamoğlu'nda 25 yıl önce İstanbul'u kazanarak başladığı yükselişi görüyor ve önünü kesmek istiyor
      31 Mart seçiminde İmamoğlu İstanbul’da yumuşak bir dil kullanmış, buna karşılık AK Parti ülke sathında sert ve karşıtlık üzerine konumlanmış bir söylem tutturmuştu. Bu söylemin İstanbul’da seçime mal olabileceğini Binali Yıldırım bile görüyordu ve yumuşak bir dil kullanıyordu. Eğer 23 Haziran seçimi öncesi İmamoğlu ve CHP’liler dili sertleştirir, kucaklayıcı olmaktan uzaklaşırlarsa kaybederler. Çünkü AK Parti bu kez yumuşak bir üslup kullanmayı planlıyor.
    • 23 Haziran’a kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’a kamp kuracak. Seçimin Erdoğan ile İmamoğlu arasında geçmesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu ile değil.
    • CHP 31 Mart’ta olduğu gibi 23 Haziran’da da sandıklara sahip çıkmalı. Tek atımlık barut olmamalı."

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    Etiketler:
    Yılmaz Özdil, CHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), YSK, Fatih Altaylı
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