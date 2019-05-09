Altaylı: İmamoğlu'na seçimi kaybettirecek bazı faktörler var

"Bu faktörlerin AK Parti ile uzak yakın alakası yok" diyen Altaylı 'İmamoğlu’na kim kaybettirir!' başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Ekrem İmamoğlu, tekrarlanacak seçimde nasıl kaybedebilir, madde madde yazayım:
- En önemli madde bu. Kaybederse bundan kaybeder Ekrem İmamoğlu. Yılmaz Özdil gibi bazı yazarlar 'İmamoğlu kazanacak, arkasından erken genel seçim gelecek. 2020’ye kalmadan Erdoğan gidecek' diye birkaç yazı daha yazarsa İmamoğlu kaybeder.
- Bazı CHP’liler ve veya kendini muhalif olarak konumlayan kimileri İmamoğlu’nun yumuşak ve birleştirici dili yerine geçmişten gelen ayrıştırıcı dili kullanırlarsa, toplumda bir rövanş hissi yaratırlarsa İmamoğlu kaybeder.
'ERDOĞAN İSTANBUL'A KAMP KURACAK, SEÇİMİN ERDOĞAN İLE İMAMOĞLU ARASINDA GEÇMESİ GEREKİYOR'
- 23 Haziran’a kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’a kamp kuracak. Seçimin Erdoğan ile İmamoğlu arasında geçmesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu ile değil.
- CHP 31 Mart’ta olduğu gibi 23 Haziran’da da sandıklara sahip çıkmalı. Tek atımlık barut olmamalı."
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