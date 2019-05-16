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16:37 16 Mayıs 2019
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    Soylu: Esas mağdur Binali Bey, böyle bir seçim hiç görmedim

    © AA / Ahmet Bolat
    Politika
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (68)
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın 31 Mart seçimlerinde aldığı oylarda kaydırma olduğunu ileri sürdü. Soylu, "Burada esas mağdur Binali Bey'dir. Hayatımda bu kadar oyun bir taraftan bir tarafa yazıldığı bir seçim hiç görmedim" dedi. Soylu, İstanbul'da 31 Aralık 2016'dan beri tek bir patlama yaşanmadığına dikkat çekti.

    Çatalca Öğretmenevi'nde muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Soylu, 31 Mart yerel seçimleriyle, YSK'nın kararıyla ertelenen 23 Haziran İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    © AA / İslam Yakut
    Soylu: Sandık kurulu başkanlığı yaptım, hayatımda bir hilenin böyle ustalıkla gerçekleştirildiği başka seçim görmedim
    İstanbul'da ilgniç bir şeylerin olduğunu öne süren Soylu, şunları söyledi:

    "31 Mart seçimlerini zorlu koridorun çıkışı olarak gördük. İstedik ki bütün tartışmaları, kriz üretme gayretlerini, Türkiye'yi tökezletmeye çalışan süreçleri arkamızda bırakalım. Aziz milletimiz, önce 16 Nisan'da, sonra 24 Haziran'da ülkenin yönetim şekliyle ilgili sözünü söyledi, milletvekillerini belirledi. Ve nihayetinde de 31 Mart'ta yerel yönetimler noktasında da sözünü söyleyip bize altın bir 4.5 yıl süre verdi. Ancak burada, İstanbul'da ilginç bir şey oldu. Ne oldu ve biz niçin 23 Haziran'a randevulaştık, biliyor musunuz? Çünkü birileri, sözü milletin değil kendilerinin söylemesini istedi. Milletin sözünü beğenmedi, milletin iradesine ipotek koymak istedi. İstanbul'da seçimlerde yaşananların en net tarifi 'Oldu bitti' yapma gayretidir."

    'ALLAH YAPMASIN DA İSTANBUL'DA 31 ARALIK 2016'DAN BERİ TEK BİR PATLAMA YOK'

    © AA /
    Süleyman Soylu başkanlığında İstanbul'da 23 Haziran seçim güvenliği toplantısı yapıldı
    Soylu, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın oylarında kaydırma olduğunu ileri sürerek, şu ifadeleri kullandı:

    "Sandıkların yüzde 10'u açılmış. Aradaki fark 29 binden 13 bine düşmüş. 16 bin. Neticede, yüzde 10'ununu açtırabildik, fark 13 bine düştü. Yüzde 90'unu açtırmaya çalıştık reddettiler. Şimdi biz ne yapacağız. Kusura bakmayın, dağlarda terörle mücadele ediyoruz. Çünkü vatandaşımız huzur içinde yaşasın diye. Beyefendiler, Allah yapmasın da, İstanbul'da 31 Aralık 2016'dan beri tek bir patlama yok. 2.5 yıldır millet huzur ve güven içinde. Milletimizin hakkını hukukunu her yerde aramaya çalışıyoruz. Milletimizin hakkını savunuyoruz. Demokrasi ile geldiğimiz yerde milletin oyunu savunamayacaksak biz bu işleri ne diye yapıyoruz. Kendi hakkınızı savunamazsanız bir daha millet size yetki verir mi, kimse vermez. Burada esas mağdur Binali Bey'dir. İstanbul'da bu seçimlerde hayatımda bu kadar oyun, bir taraftan bir tarafa yazıldığı, İstanbul gibi bir yerde Türkiye'de böyle bir seçim hiç görmedim."

    'TUTANAK OLUR ALTINDA İMZA OLMAZ MI?'

    Seçim - sandık
    © AP Photo /
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    YSK'nın iptal kararını değerlendiren Soylu, “Önümüzdeki 5 yıl şaibe olarak konuşulacak bir siyasi partinin hakkını yenmiş bir şekilde konuşulacak bir şey hakkında YSK bir karar verdi. Kararı öteki türlü verseydi biz itiraz ederdik. 'Bizim hakkımızı yediniz ama başımızın üstüne' derdik. Söylediğimiz sözü söylerdik. Millete de derdik, 'Bizim karşı karşıya kaldığımız mağduriyet vardı. Biz anlattık ama yasa da böyle bir karar verdi. YSK'nın verdiği karar içimize sinmese de bir hukuk kararıdır deyip, bir tarafa bırakırdık' derdik. Ama bugün başka bir şey oldu. Sandık kurulu başkanından oyların ve sandıkların tutanaklarındaki eksikliklere kadar, ya tutanak olur altında imza olmaz mı? Kimi erken imza almış, kimi de imza atmamış. Oraya imzasız tutanakları çuvalın içine atmış. Şimdi bunların içindeki yapılara elbette bir vesile ile itiraz etmek ve bu konuda hakkımızı aramak bizim en temel meselemizden birisiydi" diye konuştu.

    'ERDOĞAN, İSTANBUL'U BİR KARAR MERKEZİ HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYOR'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Serhat Çağdaş
    'İstanbul'un kaybı, özellikle siyasi kariyerine İstanbul belediye başkanı olarak başlayan Erdoğan için zor'
    Terörle mücadele ilişkin açıklamalarda bulunan Soylu, şunları söyledi:

    "Terörle mücadeleyi en üst seviyede yapıyoruz. PKK terör örgütünün belini kırdık, içeride hareket kabiliyetini kapattık. Dün Sezai Temelli denilen bir adam sözünü söyledi. '23 Haziran'da CHP'ye vereceğiniz oyla İmralı'nın yolu açılacaktır' dedi. Bese Hozat denilen terörist başı da aynısını söyledi. Duran Kalkan denilen bir eşkıya var aynısını söyledi. Terörist. Şimdi biz neyle karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz. Türkiye, ilk kez böyle bir durum ile karşı karşıya. Bu kadar güçlü bir şekilde ayaklarının üzerinde duruyor. Bir tercih yapacağız. İstanbul dünyanın küresel güç merkezi mi olacak? Yoksa dünyada küresel güçlerin arka bahçesi mi olacak? Tercih bu. İstanbul'un geldiği nokta önemlidir. Biz dünyada İstanbul'u bir karar merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Tayyip Erdoğan, İstanbul'u bir karar merkezi haline getirmeye çalışıyor. Onun için İstanbul'un sadece Türkiye'den elde ettiği güçle güçlenmesi değil, aynı zamanda kendi hazırlığındaki bu sürecinin de aynı anlayışla devam etmesi esastır. Bunu hep birlikte sağlamalı ve gerçekleştirmeliyiz."

    'KİMSE KUSURA BAKMASIN AMA SOSYAL MEDYA KAMPANYALARIYLA SU AKITILMIYOR'

    İBB Meclisi
    © DHA /
    İBB Meclisi su fiyatlarına indirim kararını kabul etti
    Soylu ayrıca şu ifadeleri kullandı:

    "Kimse kusura bakmasın ama sosyal medya kampanyalarıyla musluklardan su akıtılmıyor. 1994’de Recep Tayyip Erdoğan bu emaneti teslim aldığı zaman koskoca İstanbul’un musluklarından su akmıyordu. Şimdi bu şehirde arabamızla suyun altından geçiyoruz. Bugün İstanbul’un 2071’e kadar su ihtiyacını karşılamak üzere bütün çalışmalar yapılmıştır."

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (68)

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    Etiketler:
    Usulsüzlük, Seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul, Terörle mücadele, YSK, 23 Haziran İBB seçimleri, 31 Mart Yerel Seçimleri, Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan, PKK, AK Parti, Süleyman Soylu
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