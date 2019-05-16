Soylu: Esas mağdur Binali Bey, böyle bir seçim hiç görmedim

Çatalca Öğretmenevi'nde muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Soylu, 31 Mart yerel seçimleriyle, YSK'nın kararıyla ertelenen 23 Haziran İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"31 Mart seçimlerini zorlu koridorun çıkışı olarak gördük. İstedik ki bütün tartışmaları, kriz üretme gayretlerini, Türkiye'yi tökezletmeye çalışan süreçleri arkamızda bırakalım. Aziz milletimiz, önce 16 Nisan'da, sonra 24 Haziran'da ülkenin yönetim şekliyle ilgili sözünü söyledi, milletvekillerini belirledi. Ve nihayetinde de 31 Mart'ta yerel yönetimler noktasında da sözünü söyleyip bize altın bir 4.5 yıl süre verdi. Ancak burada, İstanbul'da ilginç bir şey oldu. Ne oldu ve biz niçin 23 Haziran'a randevulaştık, biliyor musunuz? Çünkü birileri, sözü milletin değil kendilerinin söylemesini istedi. Milletin sözünü beğenmedi, milletin iradesine ipotek koymak istedi. İstanbul'da seçimlerde yaşananların en net tarifi 'Oldu bitti' yapma gayretidir."
'ALLAH YAPMASIN DA İSTANBUL'DA 31 ARALIK 2016'DAN BERİ TEK BİR PATLAMA YOK'
"Sandıkların yüzde 10'u açılmış. Aradaki fark 29 binden 13 bine düşmüş. 16 bin. Neticede, yüzde 10'ununu açtırabildik, fark 13 bine düştü. Yüzde 90'unu açtırmaya çalıştık reddettiler. Şimdi biz ne yapacağız. Kusura bakmayın, dağlarda terörle mücadele ediyoruz. Çünkü vatandaşımız huzur içinde yaşasın diye. Beyefendiler, Allah yapmasın da, İstanbul'da 31 Aralık 2016'dan beri tek bir patlama yok. 2.5 yıldır millet huzur ve güven içinde. Milletimizin hakkını hukukunu her yerde aramaya çalışıyoruz. Milletimizin hakkını savunuyoruz. Demokrasi ile geldiğimiz yerde milletin oyunu savunamayacaksak biz bu işleri ne diye yapıyoruz. Kendi hakkınızı savunamazsanız bir daha millet size yetki verir mi, kimse vermez. Burada esas mağdur Binali Bey'dir. İstanbul'da bu seçimlerde hayatımda bu kadar oyun, bir taraftan bir tarafa yazıldığı, İstanbul gibi bir yerde Türkiye'de böyle bir seçim hiç görmedim."
'TUTANAK OLUR ALTINDA İMZA OLMAZ MI?'
'ERDOĞAN, İSTANBUL'U BİR KARAR MERKEZİ HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYOR'
"Terörle mücadeleyi en üst seviyede yapıyoruz. PKK terör örgütünün belini kırdık, içeride hareket kabiliyetini kapattık. Dün Sezai Temelli denilen bir adam sözünü söyledi. '23 Haziran'da CHP'ye vereceğiniz oyla İmralı'nın yolu açılacaktır' dedi. Bese Hozat denilen terörist başı da aynısını söyledi. Duran Kalkan denilen bir eşkıya var aynısını söyledi. Terörist. Şimdi biz neyle karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz. Türkiye, ilk kez böyle bir durum ile karşı karşıya. Bu kadar güçlü bir şekilde ayaklarının üzerinde duruyor. Bir tercih yapacağız. İstanbul dünyanın küresel güç merkezi mi olacak? Yoksa dünyada küresel güçlerin arka bahçesi mi olacak? Tercih bu. İstanbul'un geldiği nokta önemlidir. Biz dünyada İstanbul'u bir karar merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Tayyip Erdoğan, İstanbul'u bir karar merkezi haline getirmeye çalışıyor. Onun için İstanbul'un sadece Türkiye'den elde ettiği güçle güçlenmesi değil, aynı zamanda kendi hazırlığındaki bu sürecinin de aynı anlayışla devam etmesi esastır. Bunu hep birlikte sağlamalı ve gerçekleştirmeliyiz."
'KİMSE KUSURA BAKMASIN AMA SOSYAL MEDYA KAMPANYALARIYLA SU AKITILMIYOR'
"Kimse kusura bakmasın ama sosyal medya kampanyalarıyla musluklardan su akıtılmıyor. 1994’de Recep Tayyip Erdoğan bu emaneti teslim aldığı zaman koskoca İstanbul’un musluklarından su akmıyordu. Şimdi bu şehirde arabamızla suyun altından geçiyoruz. Bugün İstanbul’un 2071’e kadar su ihtiyacını karşılamak üzere bütün çalışmalar yapılmıştır."
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