Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan serbest bırakıldı

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın serbest bırakılmasına ilişkin kararı duyuran hâkim David Grigoryan, “Mahkeme, kişisel kefalet uygulayarak Koçaryan’ın tutukluluk haline son verilmesini kararlaştırdı” diye konuştu.

Ermenistan’da mahkeme geçen pazartesinden bu yana Koçaryan’ın ceza davası ile ilgili mahkeme duruşmasından önceki önleyici tedbirin seçilmesi konusunu inceliyordu. Daha önce Dağlık Karabağ’ın eski(Arkadiy Gukasyan) ve yeni lideri Bako Saakyan mahkeme duruşmasına katıldı ve kendisinin serbest bırakılması için kişisel kefalet sundu.

Koçaryan’ın avukatı Aram Orbelyan, beklentisinin davanın kapatılması yönünde olduğunu, ancak mahkemeninKoçaryan’ın duruşmaya kadar serbest bırakılmasını hükmettiğini söyledi.

Koçaryan karşıtları ise mahkemenin etrafındaki yolları kapatarak mahkemenin verdiği kararı protesto etti.

NE OLMUŞTU?

Özel soruşturma servisi 26 Temmuz 2018’de, Koçaryan’ı Mart 2008 olayları nedeniyle anayasal düzeni yıkmakla suçladı. İki aylığına tutuklanan Koçaryan’ın avukatları Temyiz Mahkemesine başvurdu. Temyiz mahkemesi eskiCumhurbaşkanı’nın dokunulmazlığını gerekçe göstererek ilk mahkemenin verdiği kararı iptal etti. Koçaryanaralık ayında tekrar tutuklandı. 18 Ocak’ta Koçaryan’ın iki aylık tutukluluk süresini uzatan mahkeme, avukatların kefaletle serbest bırakılması talebini reddetti. Koçaryan anayasal düzeni yıkmanın yanı sıra büyük miktarda rüşvet almakla da suçlanıyor.

19 Şubat 2008'de yapılan ve Serj Sarkisyan'ın kazandığı seçimlerden sonra protestocular seçimde usulsüzlükler yapıldığı gerekçesiyle Levon Ter Petrosyan liderliğinde 1-2 Mart günleri gösteriler düzenlemiş, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 10 kişi hayatını kaybetmiş 200’den fazla kişi de yaralanmıştı. Söz konusu seçimleKoçaryan görevi Sarkisyan'a devretmişti.