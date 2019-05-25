CHP'nin bayram programı belli oldu: İstanbul seçmeni nereye parti oraya

Başta o ilin milletvekili olmak üzere görevlendirilen başka milletvekilleri ve belirlenen bazı parti yöneticileri İstanbul’da nüfusu çok yüksek olan Sivas, Tokat, Kastamonu, Giresun, Trabzon gibi illere giderek bayramı bu kentlerde geçirecek.
İstanbul’da bayram sürecinde Adalar, Silivri, Çatalca ve Şile’de de tatil ve piknik gibi yoğunluklar olacağı hesap edilerek bu ilçelere de görevlendirmeler yapıldı. İstanbul’da bulunan milletvekillerinin bayram sürecini daha çok bu ilçelerde geçirmesi bekleniyor.
CEZAEVİ ZİYARETLERİ YAPILACAK
Bayram sürecinde cezaevinde yatan siyasetçiler, akademisyenler, gazeteciler de unutulmayacak. Cezaevi ziyaretleri için yaklaşık 20 kişiden oluşan bir milletvekili grubu belirlendi. Bu milletvekilleri 3-4 kişilik gruplar halinde Türkiye’nin dört bir tarafındaki cezaevlerini ziyaret edecek.
'EKREM İMAMOĞLU'NA OY VERİP PİŞMAN OLAN YOK'
İstanbul’daki seçim kampanyası ile ilgili bilgi veren bir parti yöneticisi, “Çok iyi bir hava var. Bugüne kadar 'Ekrem İmamoğlu’na oy verdim ama pişmanım, bu kez vermeyeceğim' diyen tek bir kişi ile karşılaşmadık. Ama 'Binali Yıldırım’a verdim, bu kez vermeyeceğim' diyen insanlar var. Çok sayıda seçmen yapılan haksızlığı görüyor. Bunun yanı sıra vatandaş seçimden de bıkmış durumda. Daha iyi bir sonuçla kazanacağız” dedi.
HAKSIZLIK VE USULSÜZLÜK SORULACAK
Sahaya çıkan partililerin hedefi daha çok AK Partili, MHP’li, HDP’li seçmen olacak. Bu seçmenlere de propaganda yapılmayacak, “YSK kararında bir haksızlık yok mu?”, “Hırsızlık varsa gerekçeli kararda neden yok”, “Sandık kurulu başkanlarıyla ilgili usulsüzlük varsa ilçe seçimleri neden iptal edilmedi?” gibi sorular sorulacak, yanıtlar alınmaya çalışılacak.
Tüm bu çalışmalar düzenli olarak da ilçe ve il koordinasyon merkezlerine rapor olarak sunulacak. Bu raporlar doğrultusunda da yeni çalışma planları çıkarılacak. Resmi programlar dışında yapılan bu çalışma ve etkinliklerden sosyal medya hesapları aracılığıyla kesinlikle paylaşım yapılmayacak.
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