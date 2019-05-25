CHP'nin bayram programı belli oldu: İstanbul seçmeni nereye parti oraya

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) tartışmalı iptal kararının ardından 23 Haziran’da yeniden yapılacak İstanbul seçimleri için kampanyasını sürdüren CHP, dokuz günlük bayram tatili için de özel programlar oluşturdu. “Seçmen nereye biz oraya” diyen CHP’liler Sivas, Tokat, Trabzon gibi İstanbul’da nüfus yoğunluğu fazla olan illere gidecek.

23 Haziran'da tekrarlanacak seçimler için sahadaki çalışmalarını sürdüren bayram stratejisi de netleşti. Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre , uzun bayram tatili sürecinde boşalacak İstanbul’da “Seçmen nereye biz oraya” diyen CHP yöneticisi ve milletvekilleri Sivas, Tokat, Trabzon gibi İstanbul’da nüfus yoğunluğu yüksek illere gidecek.

Başta o ilin milletvekili olmak üzere görevlendirilen başka milletvekilleri ve belirlenen bazı parti yöneticileri İstanbul’da nüfusu çok yüksek olan Sivas, Tokat, Kastamonu, Giresun, Trabzon gibi illere giderek bayramı bu kentlerde geçirecek.

İstanbul’da bayram sürecinde Adalar, Silivri, Çatalca ve Şile’de de tatil ve piknik gibi yoğunluklar olacağı hesap edilerek bu ilçelere de görevlendirmeler yapıldı. İstanbul’da bulunan milletvekillerinin bayram sürecini daha çok bu ilçelerde geçirmesi bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre bayram sürecinde Bodrum, Kuşadası gibi tatil beldelerine de gidiş düşünüldü, ancak buralarda tatil yapanların büyük oranda İmamoğlu’na oy verecekleri düşünülerek bundan vazgeçildi.

CEZAEVİ ZİYARETLERİ YAPILACAK

Bayram sürecinde cezaevinde yatan siyasetçiler, akademisyenler, gazeteciler de unutulmayacak. Cezaevi ziyaretleri için yaklaşık 20 kişiden oluşan bir milletvekili grubu belirlendi. Bu milletvekilleri 3-4 kişilik gruplar halinde Türkiye’nin dört bir tarafındaki cezaevlerini ziyaret edecek.

Cumhuriyet gazetesi davasından yatan gazeteciler, Osman Kavala gibi iş insanları ziyaret edilecek. Bazı adli mahkumlara da yapılacak ziyaretler için Adalet Bakanlığı ile yazışmaların yapıldığı öğrenildi. Ziyaretler kapsamında Edirne Cezaevine gidildiğinde HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da ziyaret edilebileceği öğrenildi.

'EKREM İMAMOĞLU'NA OY VERİP PİŞMAN OLAN YOK'

İstanbul’daki seçim kampanyası ile ilgili bilgi veren bir parti yöneticisi, “Çok iyi bir hava var. Bugüne kadar 'Ekrem İmamoğlu’na oy verdim ama pişmanım, bu kez vermeyeceğim' diyen tek bir kişi ile karşılaşmadık. Ama 'Binali Yıldırım’a verdim, bu kez vermeyeceğim' diyen insanlar var. Çok sayıda seçmen yapılan haksızlığı görüyor. Bunun yanı sıra vatandaş seçimden de bıkmış durumda. Daha iyi bir sonuçla kazanacağız” dedi.

HAKSIZLIK VE USULSÜZLÜK SORULACAK

Öte yandan CHP ayrıca büyük mitinglerden çok birebir temasa ve yüz yüze iletişime dayanan 'sessiz kampanya' yürütecek.

Sahaya çıkan partililerin hedefi daha çok AK Partili, MHP’li, HDP’li seçmen olacak. Bu seçmenlere de propaganda yapılmayacak, “YSK kararında bir haksızlık yok mu?”, “Hırsızlık varsa gerekçeli kararda neden yok”, “Sandık kurulu başkanlarıyla ilgili usulsüzlük varsa ilçe seçimleri neden iptal edilmedi?” gibi sorular sorulacak, yanıtlar alınmaya çalışılacak.

Tüm bu çalışmalar düzenli olarak da ilçe ve il koordinasyon merkezlerine rapor olarak sunulacak. Bu raporlar doğrultusunda da yeni çalışma planları çıkarılacak. Resmi programlar dışında yapılan bu çalışma ve etkinliklerden sosyal medya hesapları aracılığıyla kesinlikle paylaşım yapılmayacak.