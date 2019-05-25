İYİ Parti tüzük kurultayı toplandı, Akşener YSK'yı eleştirdi: Gerekçeli karar değil, darbe bildirisi

Tüzük değişikliği için toplanan İYİ Parti'nin 3. Olağanüstü Kurultayı'nda konuşan Genel Başkan Meral Akşener'in gündeminde İstanbul'da seçimleri iptal eden YSK vardı. Akşener: YSK'nin açıkladığı şey gerekçeli karar değil darbe bildirisidir. Söyleyemedikleri şey şu; 'Erdoğan talimat verdi, biz de mecburen iptal ettik.' Mesele bu kadar açık
İYİ Parti'nin 3. Olağanüstü Kurultayı Genel Başkan Meral Akşener, parti yönetimi ve delegelerin katılımıyla Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı.
Akşener, kapalı oturumla gerçekleştirilen kurultayda partililere hitap etti.
'MİNAREYİ ÇALDILAR, KILIFI 250 SAYFA'
Akşener, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerine iptal etmesine ilişkin tartışmalı kararını eleştirdi. Kararın demokrasi geleneğine darbe olduğunu söyleyen Akşener, Türkiye'de hukukun, adaletin yerle bir edildiğini savundu.
Akşener, "Minareyi çaldılar, kılıfı 250 sayfa. İspatlanmış, belgelenmiş bir tek çalma çırpma yok. Şunu açıkça ortaya koyalım, darbenin gerekçesi olmaz. Darbe darbedir. YSK'nin açıkladığı şey gerekçeli karar değil darbe bildirisidir. Yüzlerce sayfa yazıp da söyleyemedikleri şey şudur: 'Ne yapsaydık yani? Sayın Erdoğan talimat verdi, biz de mecburen iptal ettik.' Mesele bu kadar açık" dedi.
'SARAY, KARA DELİK GİBİ, HER ŞEYİ YUTUYOR'
AK Parti yönetimine dair eleştirilerini sürdüren İYİ Parti Lideri, "Ülkenin haline bakın: Belediyeler yağmalanmış. Bakanlıklar arpalık olmuş. Yargı, çay bahçesi, Saray ise karadelik gibi ne varsa yutuyor. YSK adeta AK Parti seçim işleri başkanlığı İktidar adeta sandık darbecisi. Ortağı da onun 'hınk' deyicisi. Bir de damat var ki düşman başına. Bastığı yerde ot bitmiyor. Tablo ne yazık ki bu. İktidarın bu tabloyu değiştirmek için herhangi bir çabası da yok" diye konuştu.
'AYNI GEMİDEYİZ'E YANIT: BİZ BANDIRMA VAPURU OLSUN İSTİYORUZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "82 milyon aynı gemideyiz" sözlerine de değinen Akşener, şu ifadeleri kullandı: "Aynı gemideyiz diye sessiz mi kalalım? 'Gemiyi ne güzel batırıyorsunuz' diyerek alkış mı tutalım? Doğrudur, hepimiz aynı gemideyiz. Ama biz, bu gemi milleti selamete çıkaracak bir Bandırma Vapuru olsun diyoruz. Biz, Türkiye gemisi Nuh’un gemisi olsun, insanlığa umut olsun istiyoruz. Bu yüzden de bu gemiyi batırmanıza izin vermeyeceğiz."
İYİ Parti 3. Olağanüstü Kurultayı'nda kadın kollarının kurulması, GİK üye sayısı, hazine yardımının teşkilatlara dağılımı, başkanlık divanı gibi konular ele alınıyor.
PLANLANAN TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ NELER? Kurultayda, İYİ Parti tüzüğünde birtakım değişiklik ve düzenlemeler yapılacak.
Edinilen bilgiye göre, delegenin onayına sunulacak tüzükte, Genel İdare Kurulu (GİK) üye sayısının 80'den 50'ye düşürülmesi ve Hazine yardımının teşkilatlara dağılımına ilişkin değişiklikler yer alıyor.
Ayrıca, genel başkana partinin bazı organlarına atama yapma yetkisi verilmesine yönelik düzenlemelerin de yer alması planlanıyor.
Bu arada partide kadın kolları kurulmasına ilişkin alınan karar da tüzüğe işlenecek.
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