Kılıçdaroğlu: Devlet borç batağında, iç borç 653, dış borç 557 milyar lira

Son günlerde gazetecilere yönelik artan saldırılara tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Eğer haber yaptı diye bir gazeteciye şiddet uyguluyorsanız, şiddet uyguladıktan sonra bu gazeteciler 'korkarlar, yazamazlar' diye düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Hiçbir namuslu gazeteci dayak yedi diye bir adım geri atmaz" ifadelerini kullandı.
"Gazetecilik bir kamu görevidir. Gazeteci doğru bildiğini araştırır, yoklar, sonra yazar. Antalya, Adana, Ankara'da gazeteciler saldırıya uğradı. Saldırganlar yakalandı, serbest bırakıldı. Eğer bir gazeteciye haber yaptı diye şiddet uygularsınız ve sanıkları serbest bırakıp, gazetecileri korkutacağınızı sanarsanız yanılırsınız. Bir tweet attı diye 6 ay içeride kalan var. Gazeteci yazdı diye saldırıya uğrayacak, saldırganlar yakalanıp serbest bırakılacak. Eline bari sertifika verin, 'adam dövmekte ustadır' diye."
'ANKARA'DA BİR GÜÇ ADALETİN ÖNÜNÜ TIKAMAYA ÇALIŞIYOR'
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
TBMM’de partimizin grup toplantısında konuşuyorum... https://t.co/zNUwI2JB3N— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 28 мая 2019 г.
- Baba bir türlü derdini anlatamıyor. Bir gazeteci arkadaşımız, Metin Cihan olayı takip ediyor. Gazeteciler bir haksızlığın üzerine gittiğinde, yola koyulduğunda şiddete uğruyor. Bu gazeteci arkadaşımız olayın ortaya çıkması için elinden geleni yapıyor. Bir çocuğun göz göre göre öldürülmesine tanıklık etmek değildir sizin göreviniz, bunu yapanları adalete teslim etmektir. Rabia Naz'ın ne günahı vardı? Ankara'da bir güç adaletin önünü tıkamaya çalışıyor. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız.© Fotoğraf : Twitter
'CUMHURBAŞKANI DEVLETİ Mİ YÖNETECEK BELEDİYEYİ Mİ?'
- Bir Cumhurbaşkanı günün 24 saati belediye başkanlığı seçimlerine müdahale eder mi? Bir tarafta partilerin belediye başkan adayları var, bir tarafta Erdoğan'ın fotoğrafı var. Bu normal bir şey mi? Bir Cumhurbaşkanı devleti mi yönetecek belediyeye mi yönetecek? Vicdan, ahlak sahibi herkese bu soruyu soruyorum.
- Sayıştay raporlarına göre İBB'de 643 yönetici var, makam aracı sayısı ise 1717. AK Partili kardeşim bunu sorgulamak zorundadır. Yazlık, kışlık, uçan sarayları var. Bir yere giderken bir orduyla gidiyor. Ne oluyor savaşa mı gidiyoruz?
'KİBİRLİ İNSAN İYİ İNSANDIR DİYORSAN GİT OYUNU VER'
- AK Parti’ye oy vermiş tüm vatandaşlarıma seslenmek istiyorum, ben illa gel bana oy ver demiyorum. Allah’ın verdiği en değerli şey akılsa aklımızı kullanacağız. Çocuk açlıktan ölecek, beyefendi 1100 yataklı yerde yaşayacak. Açlıktan ölen Kübra bebeği unutabilirler, ben unutmadım. Nedir bu israf? Nedir bu lüks?© AA / Murat Kula
- Kibirli insan iyi insandır diyorsan git oyunu ver kardeşim. Ama yok kibir günahtır diyorsan, bunu düşün. Dünyanın hiçbir ülkesinde israf itibar görmez. Muaviye Şam'a saray yapınca Ebuzer 'Bu sarayı bütçeden yapıyorsan haramdır, kendi cebinden yapıyorsan israftır' der. Ebuzer mi haklı, Muaviye mi?
- 3 Bakan’ın tespit edilen yolsuzluk dosyaları Yüce Divan'a gönderilmedi. AK Partili kardeşim, 2002'den beri oy veriyorsun. Senin vicdanına sesleniyorum; yolsuzluk bitti mi, yoksulluk bitti mi? Bire bir tespit edilen 3 bakanın yolsuzluk dosyası Yüce Divan'a gönderilmedi. Kul hakkı yiyenleri Yüce Divan'a göndermemek ne demektir?
'İŞSİZLİK NEDİR BİLİYOR MUSUN AK PARTİLİ KARDEŞİM?
- Son 1 yılda 1 milyon 376 bin kişi işsiz kaldı. İşsizlik nedir biliyor musun AK Partili kardeşim? Ama gidiyorsun, çocuğunu işsiz bırakana oy vereceğim diyorsun. TÜRK-İŞ’e göre açlık sınırı 2.124 TL. Asgari ücret 2.020 TL. Bizim belediyelerde 2.200 TL. Açlık sınırının altında ücret mi olur? 8 milyon 500 bin kişi asgari ücret veya onun altında gelir elde ediyor.
- 16 milyon hane, açlık sınırının altında gelir elde ediyor. 16 milyon hanede babalar çocuklarına nasıl bayram harçlığı verecek? 17 yıldır yönetiyorlar. Beylerin bir eli yağda bir eli balda. Sarayda oturan diyor ki, 'herkes iş bulacak diye bir kaide yok.' Cami açılışında kadın sesleniyor 'İki üniversite bitirdim işsizim' diye. Soruyor beyefendi 'Kocan çalışıyor mu', 'Çalışıyor'. Tamam diyor. Kocası çalışıyorsa tamam. Pes.
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