Kılıçdaroğlu: Devlet borç batağında, iç borç 653, dış borç 557 milyar lira

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı seçimlerine müdahale ettiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Bir Cumhurbaşkanı günün 24 saati belediye başkanlığı seçimlerine müdahale eder mi?" diye sordu.

Son günlerde gazetecilere yönelik artan saldırılara tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Eğer haber yaptı diye bir gazeteciye şiddet uyguluyorsanız, şiddet uyguladıktan sonra bu gazeteciler 'korkarlar, yazamazlar' diye düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Hiçbir namuslu gazeteci dayak yedi diye bir adım geri atmaz" ifadelerini kullandı.

© Fotoğraf : Twitter Gazeteci Önkibar'a saldıranlar serbest bırakıldı

"Saldırganların ceza alması için bu gazetecilerin öldürülmesi mi gerekiyor? İstediğimiz tek şey adalet" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Gazetecilik bir kamu görevidir. Gazeteci doğru bildiğini araştırır, yoklar, sonra yazar. Antalya, Adana, Ankara'da gazeteciler saldırıya uğradı. Saldırganlar yakalandı, serbest bırakıldı. Eğer bir gazeteciye haber yaptı diye şiddet uygularsınız ve sanıkları serbest bırakıp, gazetecileri korkutacağınızı sanarsanız yanılırsınız. Bir tweet attı diye 6 ay içeride kalan var. Gazeteci yazdı diye saldırıya uğrayacak, saldırganlar yakalanıp serbest bırakılacak. Eline bari sertifika verin, 'adam dövmekte ustadır' diye."

'ANKARA'DA BİR GÜÇ ADALETİN ÖNÜNÜ TIKAMAYA ÇALIŞIYOR'

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

DHA Rabia Naz dosyasına erişim yasağı getirildi

© Fotoğraf : Twitter Rabia Naz'ın ölümünü araştıran Metin Cihan ifadeye çağrıldı

'CUMHURBAŞKANI DEVLETİ Mİ YÖNETECEK BELEDİYEYİ Mİ?'



Bir Cumhurbaşkanı günün 24 saati belediye başkanlığı seçimlerine müdahale eder mi? Bir tarafta partilerin belediye başkan adayları var, bir tarafta Erdoğan'ın fotoğrafı var. Bu normal bir şey mi? Bir Cumhurbaşkanı devleti mi yönetecek belediyeye mi yönetecek? Vicdan, ahlak sahibi herkese bu soruyu soruyorum.

Sayıştay raporlarına göre İBB'de 643 yönetici var, makam aracı sayısı ise 1717. AK Partili kardeşim bunu sorgulamak zorundadır. Yazlık, kışlık, uçan sarayları var. Bir yere giderken bir orduyla gidiyor. Ne oluyor savaşa mı gidiyoruz?

'KİBİRLİ İNSAN İYİ İNSANDIR DİYORSAN GİT OYUNU VER'

© AA / Murat Kula Erdoğan: Kibir bataklığına düşenin AK Parti'de yeri yok

Kibirli insan iyi insandır diyorsan git oyunu ver kardeşim. Ama yok kibir günahtır diyorsan, bunu düşün. Dünyanın hiçbir ülkesinde israf itibar görmez. Muaviye Şam'a saray yapınca Ebuzer 'Bu sarayı bütçeden yapıyorsan haramdır, kendi cebinden yapıyorsan israftır' der. Ebuzer mi haklı, Muaviye mi?

3 Bakan’ın tespit edilen yolsuzluk dosyaları Yüce Divan'a gönderilmedi. AK Partili kardeşim, 2002'den beri oy veriyorsun. Senin vicdanına sesleniyorum; yolsuzluk bitti mi, yoksulluk bitti mi? Bire bir tespit edilen 3 bakanın yolsuzluk dosyası Yüce Divan'a gönderilmedi. Kul hakkı yiyenleri Yüce Divan'a göndermemek ne demektir?

'İŞSİZLİK NEDİR BİLİYOR MUSUN AK PARTİLİ KARDEŞİM?