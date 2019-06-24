‘İmamoğlu’nun zaferi, Erdoğan’ın pozisyonunu zayıflatmaz’

Sputnik’e İBB seçimleri ile ilgili değerlendirmede bulunan İsmayıl, muhalefetin İmamoğlu’nun zaferinin ardından erken cumhurbaşkanlığı seçimi isteyebileceğini, ancak olağanüstü bir durum olmazsa Erdoğan’ın deneyiminin iktidarda kalıp kendi yoluna devam etmesini sağlayacağını söyledi.

‘SONUÇLAR, ERDOĞAN’I PARTİSİNDE DEĞİŞİKLİK İÇİN MOTİVE ETMELİ’

İsmayıl’a göre, İBB seçim sonuçları Erdoğan’ı iktidar partisi içinde yöneticilerin değiştirilmesi, gençlerin daha fazla dahil edilmesi gibi belirli reformları gerçekleştirmesi için motive etmeli. Nitekim, Erdoğan son zamanlarda sık sık partisi için ‘metal yorgunluğu’ ifadesini kullanıyor.

İsmayıl, “Erdoğan uzun zamandır iktidarda. Eleştirilere rağmen muhalefet karşısındaki avantajını arttırmayı başardı. O deneyimli bir siyasetçi ve ona özgü olan siyasi içgüdüsünü kaybetmedi. Ayrıca Türkiye başkanlık sistemine geçti ve belediye yönetim birimlerinin çok fazla önemi yok” dedi.

‘DEMOKRASİ KAZANDI’

İBB seçimlerini Türkiye’de demokrasinin zafer olarak nitelendiren İsmayıl, “Seçimler neden mi tekrarlandı? Adaylar arasındaki 13 bin oyluk fark, tartışmalara ve şüpheye yol açtı. Yüksek Seçim Kurulu da yeniden seçime gitmeye karar verdi. Bunun sonucunda da Türk demokrasisi kazandı” ifadelerini kullandı.