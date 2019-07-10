Trump'a 'beceriksiz' diyen İngiliz büyükelçi istifa etti: Mevcut durum görevimi yapmamı imkansız kılıyor

ABD Başkanı Donald Trump için 'beceriksiz' dediği ortaya çıkan ve ABD başkanının kendisi için 'çok aptal bir adam' dediği İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'un istifa ettiği öğrenildi.

İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch, diplomatik yazışmalarında ABD Başkanı Donald Trump için 'Beceriksiz' dediğinin ortaya çıkmasının ardından başlayan politik gerilim sürecinin ardından istifa ettiğini açıkladı.

Darroch, istifa mektubunda şunları söyledi:

"Büyükelçilikten bazı belgelerin sızmasından bu yana, görevime ve görev süreme dair büyük bir spekülasyon dalgası başladı. Bu spekülasyonlara bir son vermek istiyorum. Mevcut durum, görevimi istediğim gibi yapmamı imkansız kılıyor."

BREAKING — Sir Kim Darroch has decided to resign as British Ambassador to the United States. In a letter to Sir Simon McDonald, Permanent Under Secretary at the Foreign and Commonwealth Office, Sir Kim wrote: pic.twitter.com/0rNsgbMg21 — Rozita Riazati (@RozitaRiazati) 10 Temmuz 2019

​Darroch'un diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülerek yayınlanan metinlerde, "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz" ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Trump ise, Darroch için "Büyükelçiyi tanımıyorum ama bana tam bir aptal olduğunu söylediler" açıklamasında bulunmuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiliz hükümeti ve Büyükelçisi hakkındaki yorumlarının saygısız ve yanlış olduğunu söylemişti.