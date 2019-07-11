St. Petersburg’da Rus-Türk Toplumsal Forumu başladı

Rusya’nın St. Petersburg kentinde Rus-Türk Toplumsal Forumu’nun beşinci toplantısı başladı. Rossotrudniçestvo’nun açıklamasına göre, iki gün sürecek forumda iki ülkenin iş dünyasından temsilcilerin katılımıyla iş ilişkilerinin geliştirilmesine odaklanılacak.

Etkinlik programında iki ülkeden üniversite rektörlerinin bir araya gelmesi; ortak tarih mirası, dinler arası işbirliği, spor, bilim, kültür ve sanat alanlarında işbirliğinin konuşulması planlanıyor. Ayrıca forumun açılışında ilk kez medya tartışması yapılıyor.

Toplantıya forumun Rus Kanadı Eş Başkanı Eleonora Mitrofanova, Türk Kanadı Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar ve Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar katılıyor.

Forumun açılışında konuşan Mitrofanova “Bu yıl Rusya ve Türkiye Karşılıklı Turizm ve Kültür Yılı. Son zamanlarda ikili ilişkilerde elde edilen dinamikten dolayı memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Bu tempoyu ve insani alanlarda işbirliğini ortak çabalarımızla güçlendirmeliyiz” dedi.

Mitrofanova ayrıca iki ülke arasında tarih yılı ilan edilmesi yönünde bir girişim olduğunu ekledi.

“2021’in Rusya-Türkiye Tarih Yılı olmasını öneriyoruz” diyen Mitrofanova, konunun henüz onaylanma aşamasından geçmesi gerektiğini kaydetti.

Daha önceki toplantı Kasım 2018’de Antalya’da gerçekleşmişti.