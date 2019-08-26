Trump'tan sürpriz ziyaret yorumu: Zarif'i şahsen görmek istememiş

ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi’ne ‘sürpriz’ bir ziyarette bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i şahsen görmek istemediğini anlattı, böyle bir karşılaşmanın ‘çok erken’ olduğunu söyledi.

Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’nde gazetecilere açıklama yapan Trump, Fransa’nın Muhammed Cevad Zarif’i davet etmesine şaşırmadığını belirtti.

Ancak Zarif’i şahsen görmek istemediğini söyleyen Trump, böyle bir karşılaşma için henüz çok erken olduğunu savundu.

Trump ayrıca güçlü bir İran görmek istediğini ancak ülkede bir rejim değişikliği aramadığını da söyledi. Ancak Trump, İranlıların kabul etmedikleri bir hayatı yaşamaya zorlandıklarını belirtti.

Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturduğundan beri İran ile ABD arasında gerilim eksik olmuyor. Nükleer anlaşmadan çekilen, ağır yaptırımları devreye sokan, İran Devrim Muhafızlarını ‘yabancı terör örgütleri’ listesine alan Trump son olarak da Basra Körfezi’nde adeta savaş çıkarma noktasına gelmişti.

Tüm bu gelişmelerin ortasında İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif G7'nin ikinci gününde Biarritz'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyaretin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daveti üzerine yapıldığı belirtilmişti.