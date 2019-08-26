Trump'tan sürpriz ziyaret yorumu: Zarif'i şahsen görmek istememiş

Ancak Zarif’i şahsen görmek istemediğini söyleyen Trump, böyle bir karşılaşma için henüz çok erken olduğunu savundu.
Trump ayrıca güçlü bir İran görmek istediğini ancak ülkede bir rejim değişikliği aramadığını da söyledi. Ancak Trump, İranlıların kabul etmedikleri bir hayatı yaşamaya zorlandıklarını belirtti.
Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturduğundan beri İran ile ABD arasında gerilim eksik olmuyor. Nükleer anlaşmadan çekilen, ağır yaptırımları devreye sokan, İran Devrim Muhafızlarını ‘yabancı terör örgütleri’ listesine alan Trump son olarak da Basra Körfezi’nde adeta savaş çıkarma noktasına gelmişti.
Tüm bu gelişmelerin ortasında İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif G7'nin ikinci gününde Biarritz'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyaretin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daveti üzerine yapıldığı belirtilmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)