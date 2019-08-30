Erdoğan, Zelenskiy'e Rusya ziyareti hakkında bilgi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı, Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaret hakkında bilgi verdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, bu hafta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmelerin sonuçları hakkında Zelenskiy'e bilgi verdi.

Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğinin süreceğini kaydetti.

Taraflar, bu yıl sonuna kadar yapılması planlanan bir sonraki Türkiye-Ukrayna Üst Düzey Stratejik Konsey toplantısına yönelik hazırlıkları da istişare etti.

Erdoğan ve Zelenskiy, iki ülkenin çıkarına olan tüm alanlarda işbirliğini güçlendirmeye devam etme niyetinde olduklarını vurguladı.