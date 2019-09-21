İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: CHP, 'HDP ile devam edeceğim' diyebilir ama biz bu bileşen içinde olmayız

Gazete Duvar’ın Nergis Demirkaya imzalı haberine göre, CHP’yi HDP’yle yakınlaşmakla eleştiren Ağıralioğlu, “Kırmızı çizgimizi muhafaza ediyoruz. Biz ne yaparsak yapalım İYİ Parti bizimle beraberdir gibi bir algı oluşmasın. Biz ilkelerle beraber oluruz” dedi.
'CHP'NİN HER POLİTİKASINI BEĞENSEK CHP'Lİ OLURUZ'
CHP ile İYİ Parti’nin iki ayrı parti olduğunu vurgulayan Ağıralioğlu, “Millet İttifakı ile bir güç birliği yaptık. Bu beraberliği millet de seçim sonuçlarıyla takdir etti. Biz de bunun omuzlarımıza yüklediği sorumluluğu taşıyoruz. Ama bu bizim Millet İttifakına Katolik nikahı ile bağlı olduğumuz anlamına gelmiyor. Biz CHP’nin her politikasını beğensek CHP’li oluruz” diye konuştu.
'AK PARTİ VE MHP İÇİNDE KUVVET KOPARACAĞIZ'
'CHP'NİN HER YAPTIĞIA 'EVET' DİYEREK SAVUNMUYORUZ'
Millet İttifakı’nın Cumhur İttifakı gibi olmayacağını belirten Ağıralioğlu, “Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP keskin muhalefetten sonra keskin limitsiz krediler açtığı iktidarla beraber. AK Parti-MHP beraberliğinin nasıl olması gerektiğini biz söyleyemeyiz ama biz olsak CHP’de yaptığımız gibi yaparız. CHP’nin her yaptığına ‘evet’ diyerek, savunmuyoruz. HDP’ye kimi krediler açarak siyaset yapmanızı doğru bulmuyoruz diyoruz. Bu sizi 90’ların SHP’si gibi yapar, diyoruz. Sonuç olarak biz İYİ Parti olarak toptan ‘evet’ veya ‘ret’ cephesi değiliz. Bunu Meclis’teki siyasi performansımızla gösterdik. Hükümetin getirdiği ve doğru bulduğumuz pek çok kanunu destekledik. Biz iktidardan ne gelirse gelsin karşı grubu değiliz” diye konuştu.
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