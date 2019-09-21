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20:28 21 Eylül 2019
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    İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: CHP, 'HDP ile devam edeceğim' diyebilir ama biz bu bileşen içinde olmayız

    © Fotoğraf : Twitter
    Politika
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    İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, “CHP’nin her yaptığına ‘evet’ diyerek, savunmuyoruz. HDP’ye kimi krediler açarak siyaset yapmanızı doğru bulmuyoruz diyoruz. Bu sizi 90’ların SHP’si gibi yapar, diyoruz. CHP, HDP ile kurumsal olarak devam edeceğim diyebilir, tercihidir ama biz bu bileşen içinde olmayız” dedi.

    İBB Meclisi
    © DHA /
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    CHP ile İYİ Parti’nin 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde oluşturduğu Millet İttifakı’nın devam edip etmeyeceği konuşulurken, İYİ Parti’den CHP’ye yönelik eleştiriler artmaya başladı.

    Gazete Duvar’ın Nergis Demirkaya imzalı haberine göre, CHP’yi HDP’yle yakınlaşmakla eleştiren Ağıralioğlu, “Kırmızı çizgimizi muhafaza ediyoruz. Biz ne yaparsak yapalım İYİ Parti bizimle beraberdir gibi bir algı oluşmasın. Biz ilkelerle beraber oluruz” dedi.

    'CHP'NİN HER POLİTİKASINI BEĞENSEK CHP'Lİ OLURUZ'

    CHP ile İYİ Parti’nin iki ayrı parti olduğunu vurgulayan Ağıralioğlu, “Millet İttifakı ile bir güç birliği yaptık. Bu beraberliği millet de seçim sonuçlarıyla takdir etti. Biz de bunun omuzlarımıza yüklediği sorumluluğu taşıyoruz. Ama bu bizim Millet İttifakına Katolik nikahı ile bağlı olduğumuz anlamına gelmiyor. Biz CHP’nin her politikasını beğensek CHP’li oluruz” diye konuştu.

    'AK PARTİ VE MHP İÇİNDE KUVVET KOPARACAĞIZ'

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve çocuklarıyla birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. İmamoğlu ve Akşener, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
    © AA /
    'Akşener: Bu çağrımız kabul edilmezse CHP ile birlikte sine-i millete dönelim'
    Ağıralioğlu şunları söyledi: “Biz memleketin düştüğü darboğazdan çıkması için kurulmuş bir siyasi partiyiz. Bir Türkiye vizyonu ortaya koymuşuz. Acaba Millet İttifakı ne olur? Satranç bu. Tayyip Erdoğan’ın 2023 denklemi varsa, bu denklemde Cumhur İttifakı bileşenlerinin yetmediğini görüyor olması lazım. İYİ Parti’yi ya da daha fazla kopartılacak parça varsa, bunları Millet İttifakı bünyesinden koparmak, orayı zayıflatmak isteyecektir. Biz de kendi vizyonumuz çerçevesinde bileşenleri arttıracağımız alanda İyi Parti olarak AK Parti ve MHP’nin içinden koparabileceğimiz kadar kuvvet koparacağız. Satranç oynuyoruz”

    'CHP'NİN HER YAPTIĞIA 'EVET' DİYEREK SAVUNMUYORUZ'

    Millet İttifakı’nın Cumhur İttifakı gibi olmayacağını belirten Ağıralioğlu, “Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP keskin muhalefetten sonra keskin limitsiz krediler açtığı iktidarla beraber. AK Parti-MHP beraberliğinin nasıl olması gerektiğini biz söyleyemeyiz ama biz olsak CHP’de yaptığımız gibi yaparız. CHP’nin her yaptığına ‘evet’ diyerek, savunmuyoruz. HDP’ye kimi krediler açarak siyaset yapmanızı doğru bulmuyoruz diyoruz. Bu sizi 90’ların SHP’si gibi yapar, diyoruz. Sonuç olarak biz İYİ Parti olarak toptan ‘evet’ veya ‘ret’ cephesi değiliz. Bunu Meclis’teki siyasi performansımızla gösterdik. Hükümetin getirdiği ve doğru bulduğumuz pek çok kanunu destekledik. Biz iktidardan ne gelirse gelsin karşı grubu değiliz” diye konuştu. 

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    Etiketler:
    Yavuz Ağıralioğlu, HDP, CHP, İYİ Parti, Türkiye
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