Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Terzi: Erbakan ilk seçimde cumhurbaşkanı olacak

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mehmet Terzi, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın ilk seçimde cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı ve bu makama seçileceğini savundu.

Sözcü gazetesinden Yavuz Alatan'ın haberine göre, Yeniden Refah Partisi il divanı toplantısında konuşan Terzi, MHP'nin tabanını İYİ Parti'ye kaptırdığını, İYİ Parti'nin ise il ve ilçe teşkilatlarının ortada olmadığını öne sürdü.

Terzi, "Halkımız gittiği her yerde bu genç ve dinamik lideri bağrına basıyor. Göreceksiniz ilk seçimde Erbakan cumhurbaşkanı olacak" diye konuştu.

"Bugün AK Parti'de siyaset yapan pek çok kişi 'Tayyip Bey İstanbul seçimleri için meydana inmemiş olsaydı 800 bin fark yemezdik' diyor. Erdoğan'ın liderliği parti içerisinde ciddi olarak sorgulanır hale geldi” dedi ve şöyle devam etti:

"CHP’liler de, Kılıçdaroğlu’nun susmasının kendileri için daha kazançlı olduğunu ifade ediyorlar. Mevcut siyasi partilerin tamamının liderleri siyasi ömrünü tamamladı. Gelecek vaat eden ve halkın umut bağladığı tek kişi Fatih Erbakan."