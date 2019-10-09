CHP'li Salıcı: CHP iktidarını kurmak boynumuzun borcu

Türkiye'nin önümüzdeki günlerde yeni bir seçim sürecine gireceğin söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Türkiye'ye yaşatılan bu zulmü, demokrasiyi tekmeleyen, sandığı ortadan kaldıran, halkı kutuplaştıran bu anlayışı CHP öncülüğünde sandıkta yenmek ve CHP iktidarını kurmak bizim boynumuzun borcu" diye konuştu.

CHP'li Salıcı, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'İktidar Yürüyüşünün Koşulları ve Olanaklarının Değerlendirilmesi' konulu CHP Ankara Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, son bir yılda üç önemli seçim geçirdiklerini söyledi.

CHP'nin Millet İttifakı ile 24 Haziran seçimlerine, ardından 31 Mart'ta da yerel seçime girdiğini anımsatan Salıcı, 31 Mart'ta 51 ilde 400 yakın ilçede iş birliği yaptıklarını söyledi.

"Onların getirmiş olduğu sistemi CHP doğru bir şekilde okudu şu ana kadar CHP'ye hiç oy vermeyen yurttaşlarımızın da desteği ile 11 büyükşehir ve 10 ili kazandık" diyen Salıcı, yenilenen İstanbul seçimlerinde 14 bin oy farkının 806 bine çıktığını ifade etti.

Seçimler sonrası önemli gelişmeler yaşandığının altını çizen Salıcı, bazı illerde ve ilçelerde seçimden birinci çıkana değil ikinci çıkana mazbatanın verildiğini ayrıca 3 büyükşehre kayyum atandığını söyledi.

'SANDIKTAN ÇIKAN İRADEYLE ARALARINA NE KADAR CİDDİ BİR MESAFE KOYDUKLARINI GÖSTERDİLER'

Salıcı, "Demokrasiyle, sandıktan çıkan iradeyle aralarına ne kadar ciddi bir mesafe koyduklarını tüm Türkiye'ye gösterdiler. Şu anda var olan iktidar aslında 'millet iradesi' diyerek iktidara gelmiş, 17 yıldır ülkeyi yöneten ama artık son bir yılda yaşadıklarımızla açık bir şekilde görüldüğü üzere artık millet iradesiyle arasına önemli bir mesafe koymuş bir iktidar var" diye konuştu.

Türkiye'nin önümüzdeki günlerde yeni bir seçim sürecine gireceğine dikkati çeken Salıcı, seçimlerin belki 2023'te belki daha önce olabileceğine vurgu yaptı. Salıcı, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye yaşatılan bu zulmü, demokrasiyi tekmeleyen, sandığı ortadan kaldıran anlayışı, insanların farklılıklarını bir ayrışma vesilesi olarak göstermeye çalışan, halkı kutuplaştıran bu anlayışı CHP öncülüğünde sandıkta yenmek ve CHP iktidarını kurmak bizim boynumuzun borcu. Bu toplantıların temel düzenleme amacı bu."

Ankara Bölge Toplantısı'nın düzenledikleri 7. bölge toplantısı olduğunu bildiren Salıcı, toplantıları Samsun, Malatya ve İstanbul'da da gerçekleştireceklerini açıkladı.