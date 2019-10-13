Ukrayna Dışişleri, Kırımlı milletvekillerin ziyareti nedeniyle Türkiye’ye protesto notası gönderdi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın Duma Kırım milletvekilleri Natalya Poklonskaya ve Ruslan Balbek’in de yer aldığı Rus heyetinin ziyareti ile ilgili Türkiye’ye protesto notası yolladığı ve Türk Büyükelçiyi çağırdığı öğrenildi.

Ukrayna’da yayınlanan Evropeyskaya Pravda gazetesinin aktardığına göre Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’dan Kırım milletvekilleri Natalya Poklonskaya ve Ruslan Balbek’in de yer aldığı Rus heyetinin ziyareti ile ilgili Türkiye’ye protesto notası yolladı ve Türk Büyükelçiyi çağırdı.

Haberde, “Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan’ın Ukrayna’nın işgal edilmiş topraklarında yasalara aykırı olarak seçilmiş politikacılarla görüştüğü yönündeki haberler endişe verici. Ukrayna bu görüşmeden dolayı Türkiye’ye protesto notası gönderdi. Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçisi de Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı” ifadelerine yer verildi.

Kırım’ın Rusya ile birleşmesinin ardından Ukrayna Başsavcılığı’nın çatısında kurulan ‘Kırım Özerk Cumhuriyeti Savcılığı’ daha önce Poklonskaya ve Balbek’in Türkiye ziyareti ile ilgili değerlendirme yapacağını duyurmuştu.

Ukrayna’dan gelen bu açıklamayı Sputnik’e değerlendiren Poklonskaya, “Aslında yarımadamızla herhangi bir alakası olmayan Sözde ‘Kırım Özerk Cumhuriyeti Savcılığının’ çalışmasında eksikler var. Biz Ankara’da değil İstanbul’daydık, ama bir dahaki sefere Ankara’yı da mutlaka ziyaret edeceğiz. Hakkımdaki tüm saçma ‘ceza davalarının’ kısa zamanda tarihe karışacağını umuyorum. Bu adalet sistemi ve denetim makamının çalışması için utanç kaynağı” ifadelerini kullandı.

Ruslan Balbek ise ‘sözde savcılığın’ bu tür kararları en çok kendini rahatlatmak ve devlet ödeneklerini haklı göstermek için aldığını ifade etti.