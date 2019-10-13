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19:29 13 Ekim 2019
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    Ukrayna-Türkiye-Bayrak

    Ukrayna Dışişleri, Kırımlı milletvekillerin ziyareti nedeniyle Türkiye’ye protesto notası gönderdi

    © Fotoğraf : INFLOTCRUISES
    Politika
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    Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın Duma Kırım milletvekilleri Natalya Poklonskaya ve Ruslan Balbek’in de yer aldığı Rus heyetinin ziyareti ile ilgili Türkiye’ye protesto notası yolladığı ve Türk Büyükelçiyi çağırdığı öğrenildi.

    Natalya Poklonskaya Duma'daki ilk gününde
    © Sputnik / İlya Pitalev
    Poklonskaya: Kırımlı temsilciler Türkiye'ye ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirdi
    Ukrayna’da yayınlanan Evropeyskaya Pravda gazetesinin aktardığına göre Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’dan Kırım milletvekilleri Natalya Poklonskaya ve Ruslan Balbek’in de yer aldığı Rus heyetinin ziyareti ile ilgili Türkiye’ye protesto notası yolladı ve Türk Büyükelçiyi çağırdı.

    Haberde, “Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan’ın Ukrayna’nın işgal edilmiş topraklarında yasalara aykırı olarak seçilmiş politikacılarla görüştüğü yönündeki haberler endişe verici. Ukrayna bu görüşmeden dolayı Türkiye’ye protesto notası gönderdi. Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçisi de Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı” ifadelerine yer verildi.

    Vladimir Zelenskiy,
    © REUTERS / Valentyn Ogirenko
    Zelenskiy’den Türkiye’de yaşayan Kırım Tatarlarına 'Ukrayna’ya geri dönün' çağrısı
    Kırım’ın Rusya ile birleşmesinin ardından Ukrayna Başsavcılığı’nın çatısında kurulan ‘Kırım Özerk Cumhuriyeti Savcılığı’ daha önce Poklonskaya ve Balbek’in Türkiye ziyareti ile ilgili değerlendirme yapacağını duyurmuştu.

    Ukrayna’dan gelen bu açıklamayı Sputnik’e değerlendiren Poklonskaya, “Aslında yarımadamızla herhangi bir alakası olmayan Sözde ‘Kırım Özerk Cumhuriyeti Savcılığının’ çalışmasında eksikler var. Biz Ankara’da değil İstanbul’daydık, ama bir dahaki sefere Ankara’yı da mutlaka ziyaret edeceğiz. Hakkımdaki tüm saçma ‘ceza davalarının’ kısa zamanda tarihe karışacağını umuyorum. Bu adalet sistemi ve denetim makamının çalışması için utanç kaynağı” ifadelerini kullandı.

    Ruslan Balbek ise ‘sözde savcılığın’ bu tür kararları en çok kendini rahatlatmak ve devlet ödeneklerini haklı göstermek için aldığını ifade etti.

    Etiketler:
    Dışişleri Bakanlığı, Ruslan Balbek, Natalya Poklonskaya, Kırım, Nota, Diplomatik nota, Türkiye, Ukrayna
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