Moskova Büyükelçisi Samsar: Erdoğan TürkAkım’ın açılışı vesilesiyle Rusya’ya gidebilir

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin bu yıl açılması ile bağlantılı olarak Rusya’yı ziyaret edebileceğini söyledi.

Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko ile görüşmesinde Samsar, “Bu yıl TürkAkım’ın kullanılmaya başlanması planlanıyor. Açılışla bağlantılı olarak Rusya’ya üst düzey bir ziyaret gerçekleştirilebilir” dedi.

Samsar, görüşme sonrasında da gazetecilere, ziyaretle ilgili detaylı bilginin henüz olmadığını söyledi. Samsar’a göre, bu ziyaret ya Erdoğan tarafından ya da bakan düzeyinde gerçekleştirilebilir.

Samsar “Ülkelerimiz arasında bu tür görüşmeler yürütülüyor” dedi.

‘Net bir tarih yok’

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Erdoğan’ın TürkAkım’ın açılışı için Rusya’ya gideceği yönündeki açıklamayla ilgili “Henüz net bir tarih yok” ifadelerini kullandı.