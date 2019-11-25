İYİ Partili Ağıralioğlu: Erken seçim ve ittifak gündemimizde yok

Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan İYİ Partili Ağıralioğlu, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, el birliğiyle memleketi ayağa kaldırmaya çalışacaklarını söyledi.

Gündemlerinde erken seçimin bulunmadığını ifade eden Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Bizim için böyle bir gündem, millete nezaketsizliktir. Siyasetin seçim diye bir gündemi, Türkiye'nin yaşadığı zorluklara nezaketsizliktir. Bizim böyle bir gündemimiz yok. 'Muhalefet partileri seçimden kaçıyor' denilmemesi için şunu söyleriz, biz bugün seçim olsa buna hazırız, ayaktayız."

'İktidar vizyonu olan bir partiyiz'

Parti olarak ülkeyi yönetmeye talip olduklarını ifade eden Ağıralioğlu, "Bizim siyasi birliktelik ve ittifak gündemimiz yok. Biz iktidar vizyonu olan bir partiyiz. Bu beraberlikler içinde, geçtiğimiz seçimde belli illerde CHP ile müşterek adaylarımız oldu. Biz CHP'nin her yaptığına kefil olmadığımız gibi, CHP de bizim her yaptığımızı beğenmek zorunda değildir. Biz ayrı partileriz. Millet, memleket müştereği bulduğumuz yerlerde seçimi göğüslemiş olduk. Biz iktidar alternatifiyiz. AK Parti'yle bir siyasi beraberlik gündemimiz yok. Bizim gündemimizde hiçbir şekilde ittifak yok" diye konuştu.