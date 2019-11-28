IKBY Başbakanı Barzani ilk kez Türkiye'ye geliyor

IKBY'de temmuz ayında başbakanlık görevine gelen Mesrur Barzani bugün, günü birlik görüşmeler yapmak üzere Ankara'ya gelecek.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, günü birlik ziyaret çerçevesinde Irak'taki halk hareketliliği, PKK'nın faaliyetleri, Suriye'deki gelişmeler ve petrol ihracatına dair konular ele alınacak.

IKBY Başbakanı'nın Ankara'da hangi isimlerle görüşeceği henüz bilinmiyor.