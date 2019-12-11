Beyaz Saray'dan Lavrov-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ABD Başkanı Trump'la gerçekleştirdiği görüşmeye dair Beyaz Saray, "Trump, Rusya'nın ABD'deki seçimlere herhangi bir müdahale girişimi konusunda uyarıda bulundu ve Rusya'yı Ukrayna ile çatışmayı çözmeye davet etti" açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray Basın Ofisi, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Başkanı Donald Trump'ın basına kapalı olarak gerçekleştirdiği görüşmeye dair açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Lavrov'un Trump'ı ABD-Rusya ilişkilerinin son durumu hakkında bilgilendirdiğinin vurgulandığı açıklamada, "Trump, Rusya'nın ABD'deki seçimlere herhangi bir müdahale girişimi konusunda uyarıda bulundu ve Rusya'yı Ukrayna ile çatışmayı çözmeye davet etti" ifadelerine yer verildi.

Trump'ın Rusya ve Çin'i de kapsayan küresel silah kontrolüne desteğini vurguladığının aktarıldığı açıklamada, Trump'ın Rusya ile tutuklu vatandaşlara ilişkin karşılıklı adım atılması konusunun da ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Trump, İran'ın nükleer silah geliştirmesini engelleme ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını sağlama konusunda Rusya'yı ABD'ye destek vermeye çağırdı" denildi.

Görüşmede ayrıca Çin ile ilişkilerin ve bu ülkeyle yapılacak ticaret anlaşmasının önemine işaret edildiği aktarıldı.